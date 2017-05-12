پویا سعیدی کارگردان نمایش «تلورانس: یک اپرای صابونی» که از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در بخش صحنه ای بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران حضور دارد، درباره ایده این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: موضوع نمایش «تلورانس: یک اپرای صابونی» درباره مرگ است و نمایش با نقل قولی از وودی آلن شروع می شود. این اثر لحنی کمیک دارد و روایتگر زندگی مردی است که قصد خودکشی دارد ولی در نهایت ۲ نفر را می کشد و تبدیل به قاتلی حرفه ای می شود.

وی ادامه داد: نمایش «تلورانس: یک اپرای صابونی» ارجاعاتی به سینمای پست مدرن آمریکا نظیر آثار تارانتینو دارد. این نمایش تلفیقی از فیلم و تئاتر است و تعدادی از بازیگران روی صحنه و تعدادی از طریق فیلم در نمایش به ایفای نقش می پردازند.

سعیدی درباره تأثیر پرداخت نشدن کمک هزینه های گروه های نمایشی از سوی بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران، اظهار کرد: من حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پس انداز داشتم که این مبلغ را برای تولید نمایش هزینه کردم. وقتی کمک هزینه ها پرداخت نشد مجبور شدم مابقی هزینه ها را از طریق قرض گرفتن تأمین کنم که این امر باعث شد تا طراحی صحنه ای که مدنظرمان بود، اجرایی نشود.

این کارگردان جوان تئاتر تصریح کرد: چند روزی است که از دست طلبکارها فرار می کنم. البته می دانم که مقصر پرداخت نشدن کمک هزینه ها دبیرخانه جشنواره نیست، بلکه وزارت علوم باید برای این جشنواره که عمری ۲۰ ساله دارد اهمیت و ارزش قائل باشد.

کارگردان نمایش «تلورانس: یک اپرای صابونی» درباره اینکه تا چه حد ایجاد شرایط برای اجرای عمومی اثر، انگیزه حضور وی در بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران بوده است، توضیح داد: نمایش ما کمدی است و کارهای کمدی در جشنواره های سینمایی و تئاتری خیلی جدی گرفته نمی شوند. اعتباری که جشنواره به کار ما اضافه می کند این است که راه را برای رسیدن به اجرای عمومی هموارتر کند. من خودم دوست دارم با دیده شدن در جشنواره تشویق به کار کردن شوم.

سعیدی در پایان یادآور شد: اجرای عمومی نیاز به داشتن رابطه با سالن ها و پارتی است. هدف اصلی هر نمایشی از حضور در جشنواره تئاتر دانشگاهی قطعا اجرای عمومی است و ما نیز از این امر مستثنی نیستیم.

نمایش «تلوران: یک اپرای صابونی» با حضور امیر شمس، وحید منتظری، فاطیما بهارمست، شایان حبیبی، آوا تدین و حمید ذکایی در روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرا شد.