«جواد امام» هم به صف منتقدین لیست شورای شهر اصلاح طلبان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد امام عضو کمیته بررسی و ارزیابی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان به انتقادات نسبت به لیست این شورا برای انتخابات شورای شهر تهران واکنش نشان داد.

وی در همین باره گفت: پس از انتشار لیست نامزدهای اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر اینجانب که در کمیته بررسی و ارزیابی (گروه ۱۴ نفره کارشناسان) حضور داشته‌ام مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفته‌ام.

امام افزود: ظرف دو روز گذشته به امید ترمیم و اصلاح لیست مذکور سکوت کردم اما اکنون که به نظر می‌رسد هیچ اقدام جدی برای ترمیم لیست و تأمین نظر منتقدان صورت نمی‌گیرد وظیفه خود دانستم توضیحاتی را در خصوص لیست نامزدهای اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر به استحضار دوستان گروه برسانم.

وی تصریح کرد: متاسفانه عدم رعایت ضوابط و ملاک‌های مصوب از سوی بعضی از اعضای هیئت رئیسه شورا، و عدم توجه به فرایند طی شده توسط کمیته بررسی و ارزیابی (گروه ١٤نفره کارشناسان) نهایتا به لیستی انجامیده که اعتراضات بسیاری را برانگیخته است.

عضو هیئت رئیسه بنیاد باران اضافه کرد: کمیته بررسی و ارزیابی براساس ضوابط مصوب از میان کاندیداهای موجود فهرستی را تهیه کرد و قرار بر این بود لیست نهایی براساس سهمیه گروه‌های تخصصی و ضوابط مذکور از میان نامزدهایی تهیه شود که امتیازات لازم را کسب کرده و نامشان در این فهرست اولیه آمده است اما متأسفانه نه تنها سهمیه بندی تخصص‌ها در لیست نهایی رعایت نشده بلکه افرادی به این لیست راه یافته‌اند که به دلیل فقدان تخصص لازم و عدم احراز امتیازات لازم، نام شان اساسا در لیست اولیه وجود ندارد.

عضو کمیته بررسی و ارزیابی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تاکید کرد: در فرایند فوق همچنین در شرایط مساوی حق تقدم با افراد با سابقه تشکیلاتی و ایثارگر بود اما متاسفانه این افراد کاملا مورد بی مهری قرار گرفته و حقشان حتی در یک مورد هم رعایت نشده است!؟