به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین، در پروژهای که هنوز عنوانی ندارد اما نویسنده مشهور بریتانیایی موضوع آن است، زندگی این نویسنده تصویر میشود.
هیو بونوویل قرار است در این فیلم در نقش رولد دال بازی کند. این نویسنده با پاتریشیا نیل بازیگر برنده اسکار ازدواج کرده بود.
این فیلم که توسط یک کمپانی بریتانیایی ساخته میشود در بازار کن ارایه میشود.
داستان این فیلم در دهه ۱۹۶۰ میگذرد و فیلم به تصویر تلاشهای دال برای نوشتن برخی از مهمترین کتابهایش میپردازد و این همان مقطعی است که نیل نیز برای بازی در فیلم «هاد» در کنار پل نیومن برنده اسکار میشود.
رولد دال نویسنده مطرح ادبیات کودک از بریتانیا آثاری چون «جیمز و هلوی غول پیکر» و «چارلی و کارخانه شکلاتسازی» و«ماتیلدا» را در کارنامه دارد که بارها موضوع ساخت فیلمها و نمایشهای صحنهای شدهاند.
این فیلم را جان هی بر مبنای فیلمنامهای به قلم خودش و دیوید لوگان، کارگردانی میکند. این دو در همکاری قبلی خود درام تلویزیونی «کریسمس گم شده» را ساخته بودند که برنده جایزه امی شد.
مدیر کمپانی تهیه کننده فیلم گفت فیلم تلاشها، پیروزها و ترژادیهای انسانی را که پشت زندگی این دو چهره جهانی در جریان بوده، تصویر میکند.
وی در عین حال تاکید کرده نمیتواند کسی را بهتر از بونوویل تصور کند که بتواند طبیعت روحی رولد دال را تصویر کند.
این در حالی است که هنوز بازیگر نقش نیل تعیین نشده است.
به تازگی گفته شده که بونوویل در فیلم جدیدی از مجموعه «توماس و دوستان» با عنوان «سفری دورتر از سودور» صداپیشگی خواهد کرد.
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