به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال ایران و همچنین مسابقات جام حذفی روز گذشته به اتمام رسید تا گمانه زنی ها درباره انتخاب سرمربیان جدید تیم های مختلف لیگ برتری بالا بگیرد.

علی دایی که روز گذشته موفق شد تیم نفت را به عنوان قهرمانی جام حذفی برساند یکی از گزینه هایی است که از او به عنوان سرمربی فصل آینده تیم سایپا یاد می شود. علی دایی بعد از بازی فینال جام حذفی هم به خبرنگاران گفت که دیگر در تیم نفت نمی ماند و از بازیکنان این تیم خداحافظی کرده است.

رضا درویش مدیرعامل باشگاه سایپا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه گفته می شود این باشگاه با علی دایی برای فصل بعد به توافق نهایی رسیده است، گفت: ما پنج مربی مدنظر داشتیم که بنده آنها را به هیات مدیره معرفی کردم. قرار است در جلسه فردا، هیات مدیره نظر خود را درباره گزینه هایی که معرفی کرده ام، بدهد.

وی تاکید کرد: تیم نفت تهران روز گذشته در فینال جام حذفی بازی داشته است آن وقت چطور ممکن است ما با علی دایی توافق کرده باشیم؟!

مدیرعامل باشگاه سایپا در خصوص اینکه گفته می شود مذاکره با دایی در روزهای گذشته صورت گرفته است، گفت: خیر ما مذاکره ای با دایی نداشته ایم. خبرنگاری از من سوال کرد که آیا دایی جزو گزینه های شما هست یا خیر که من هم گفتم ایشان جزو گزینه های ما هست اما تیتر زدند که دایی تنها گزینه سایپاست.

درویش خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم ما پنج مربی مدنظر داریم و در جلسه فردا، اعضای هیات مدیره اعلام می کنند با کدام مربی موافق هستند. سپس با آن مربی مذاکره می کنیم و برنامه هایش را می گیریم.