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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

مطالعات تخصصی برای شناخت لایه‌های تاریخی باباگرگر قروه آغاز شد

مطالعات تخصصی برای شناخت لایه‌های تاریخی باباگرگر قروه آغاز شد

قروه- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از اجرای مطالعات تخصصی ژئوفیزیکی و باستان‌شناسی در مجموعه تاریخی باباگرگر قروه با هدف شناخت آثار مدفون این محوطه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان اظهار کرد: بررسی‌های علمی در محوطه باباگرگر با مشارکت گروه باستان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و همراهی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و شورای تأمین شهرستان قروه در حال اجراست.

وی افزود: اعتبار مورد نیاز این مطالعات از محل بودجه شهرستان قروه تأمین شده و اجرای طرح با رویکرد دستیابی به اطلاعات دقیق درباره وضعیت بستر زمین و نشانه‌های استقرارهای تاریخی موجود در این محدوده دنبال می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان عنوان کرد: گروه تخصصی دانشگاه شهید بهشتی در این مرحله از روش‌ها و تجهیزات علمی برای بررسی وضعیت لایه‌های زیرسطحی، شرایط بستر سنگی و شناسایی احتمالی شواهد و ساختارهای تاریخی استفاده می‌کند.

طالب‌نیا ادامه داد: اطلاعات به‌دست‌آمده از این بررسی‌ها می‌تواند تصویر روشن‌تری از ظرفیت‌های تاریخی و شرایط فنی محوطه ارائه دهد و در برنامه‌ریزی‌های آینده برای حفاظت و ساماندهی باباگرگر مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: یکی از اهداف مهم این مطالعات، فراهم کردن داده‌های پایه برای برنامه‌های مرمتی و حفاظتی و همچنین طراحی زیرساخت‌های متناسب با ظرفیت‌های گردشگری و زیارتی این مجموعه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به اهمیت باباگرگر در منطقه افزود: تهیه اطلاعات ژئوتکنیکی و بررسی‌های لایه‌نگارانه، امکان تدوین برنامه‌ای منسجم‌تر برای مدیریت و حفاظت از محوطه را فراهم می‌کند و می‌تواند در ارتقای کیفیت خدمات و زیرساخت‌های گردشگری و زیارتی آن مؤثر باشد.

طالب‌نیا خاطرنشان کرد: مستندسازی علمی ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی باباگرگر، زمینه را برای معرفی دقیق‌تر این محوطه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در سطح ملی و بین‌المللی فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 6960232

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