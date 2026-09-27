به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان اظهار کرد: بررسی‌های علمی در محوطه باباگرگر با مشارکت گروه باستان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و همراهی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و شورای تأمین شهرستان قروه در حال اجراست.

وی افزود: اعتبار مورد نیاز این مطالعات از محل بودجه شهرستان قروه تأمین شده و اجرای طرح با رویکرد دستیابی به اطلاعات دقیق درباره وضعیت بستر زمین و نشانه‌های استقرارهای تاریخی موجود در این محدوده دنبال می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان عنوان کرد: گروه تخصصی دانشگاه شهید بهشتی در این مرحله از روش‌ها و تجهیزات علمی برای بررسی وضعیت لایه‌های زیرسطحی، شرایط بستر سنگی و شناسایی احتمالی شواهد و ساختارهای تاریخی استفاده می‌کند.

طالب‌نیا ادامه داد: اطلاعات به‌دست‌آمده از این بررسی‌ها می‌تواند تصویر روشن‌تری از ظرفیت‌های تاریخی و شرایط فنی محوطه ارائه دهد و در برنامه‌ریزی‌های آینده برای حفاظت و ساماندهی باباگرگر مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: یکی از اهداف مهم این مطالعات، فراهم کردن داده‌های پایه برای برنامه‌های مرمتی و حفاظتی و همچنین طراحی زیرساخت‌های متناسب با ظرفیت‌های گردشگری و زیارتی این مجموعه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به اهمیت باباگرگر در منطقه افزود: تهیه اطلاعات ژئوتکنیکی و بررسی‌های لایه‌نگارانه، امکان تدوین برنامه‌ای منسجم‌تر برای مدیریت و حفاظت از محوطه را فراهم می‌کند و می‌تواند در ارتقای کیفیت خدمات و زیرساخت‌های گردشگری و زیارتی آن مؤثر باشد.

طالب‌نیا خاطرنشان کرد: مستندسازی علمی ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی باباگرگر، زمینه را برای معرفی دقیق‌تر این محوطه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در سطح ملی و بین‌المللی فراهم خواهد کرد.