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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

ریحانه کریمی: مدالم تقدیم به آقا امام رضا(ع)؛ خدا را شکر شرمنده نشدم

ریحانه کریمی: مدالم تقدیم به آقا امام رضا(ع)؛ خدا را شکر شرمنده نشدم

اولین بانوی مدال آور وزنه‌برداری ایران گفت: خیلی خوشحالم که توانستم اولین دختری باشم که مدال بازی‌های آسیایی برای ایران می گیرم و آن را به امام رضا (ع) تقدیم می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، ریحانه کریمی وزنه بردار مشهدی تیم ملی پس از تاریخ‌سازی در بازی های آسیایی با بیان اینکه مار سخت و بزرگی را انجام داد گفت: واقعا خیلی خوشحالم که توانستم اولین دختری باشم که مدال بازی‌های آسیایی برای ایران می گیرم.مدالم را مدیون مربیانم و رئیس فدراسیون هستم. واقعا حمایتم کردند و ممنون همه آنها هستم. تشکر ویژه‌ای هم می کنم از پدر و مادرم که همیشه پشتم بودند و دست شان را می بوسم.

کریمی ادامه داد: مدالم را تقدیم می کنم به امام رضا(ع). خدا را خیلی شکر می کنم، هر چه دارم از خداست. من از مردم عزیز ایران هم تشکر می کنم؛ شرمنده شان نشدم و قول می دهم با مدال های بهتر و خوشرنگ‌تر دل همه آنها را شاد کنم.

کد مطلب 6960229
سیده فرزانه شریفی

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