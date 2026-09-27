سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این عملیات ضربتی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی بازار در آستانه سال تحصیلی جدید، تیم‌های مشترکی متشکل از ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان به همراه بازرسان اتاق اصناف و نمایندگان اتحادیه‌های مربوطه، عملیات نظارتی ویژه‌ای را در سطح شهرستان کلید زدند.

وی افزود: در این طرح یک‌روزه که با محوریت پایش و بازرسی از واحدهای فروش لوازم‌التحریر و خرازی به اجرا درآمد، ۴۰ واحد صنفی مورد بازدید دقیق بازرسان قرار گرفتند.

صدور اخطاریه برای ۶ واحد دیگر

فرمانده انتظامی خمینی‌شهر با بیان اینکه رعایت قوانین صنفی، موازین اخلاقی و شئونات اسلامی خط قرمز پلیس در محیط بازار است، خاطرنشان کرد: در جریان این بازرسی‌ها، ۷ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی، بی‌توجهی به ضوابط ابلاغی و سایر تخلفات احرازشده، شناسایی و با دستور مقام قضایی پلمب شدند.

سرهنگ سبحانی همچنین از صدور اخطاریه پلمب برای ۶ واحد صنفی دیگر خبر داد و گفت: به متصدیان این واحدهای صنفی تذکرات قانونی لازم جهت اصلاح رویه و رعایت دقیق مقررات ابلاغ گردید تا از بروز تخلفات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

رویکرد پلیس؛ برخورد با قانون‌گریزان، حمایت از کاسبان متعهد

فرمانده انتظامی خمینی‌شهر با تأکید بر اینکه طرح نظارت و کنترل بر اصناف در خمینی‌شهر مقطعی نخواهد بود، تصریح کرد: امنیت بازار و سلامت محیط اقتصادی برای پلیس اهمیت ویژه‌ای دارد. ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد عده معدودی از افراد قانون‌گریز با رفتارهای ناهنجار، چهره‌ واحدهای صنفی قانون‌مند، متعهد و زحمتکش شهرستان را مخدوش کنند.

وی ضمن قدردانی از همراهی و همکاری اکثریت قاطع صنوف شهرستان با نیروهای انتظامی، از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی را در اسرع وقت به پلیس ۱۱۰ یا بازرسان اتاق اصناف گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آن رسیدگی شود.