سید اسماعیل علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل برداشت نارنگی در شهرستان ساری اظهار کرد: سطح باغ‌های نارنگی این شهرستان حدود پنج هزار هکتار است که یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار آن به ارقام پیش‌رس اختصاص دارد.

وی افزود: برداشت ارقام پیش‌رس از ابتدای فصل آغاز شده و تاکنون محصول حدود ۳۰۰ هکتار از باغ‌های نارنگی برداشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با بیان اینکه زمان برداشت محصول در باغ‌های مختلف با توجه به نوع رقم و میزان رسیدگی متفاوت است، گفت: عملیات برداشت سایر ارقام نیز در زمان مناسب و متناسب با شرایط رسیدگی محصول ادامه خواهد یافت.

علوی متوسط عملکرد نارنگی در باغ‌های شهرستان ساری را حدود ۳۰ تن در هکتار اعلام کرد و افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، انتظار می‌رود امسال حدود ۱۵۰ هزار تن نارنگی از باغ‌های این شهرستان برداشت و وارد بازار مصرف شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی در زمان برداشت تصریح کرد: انتخاب زمان مناسب برداشت و توجه به کیفیت محصول می‌تواند نقش مؤثری در حفظ کیفیت و افزایش بازارپسندی نارنگی داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری همچنین بر اهمیت رعایت الزامات مربوط به برداشت، حمل و بسته‌بندی محصول تأکید کرد و گفت: عرضه محصول سالم و باکیفیت ضمن تقویت جایگاه مرکبات ساری در بازار، می‌تواند به افزایش ارزش اقتصادی تولیدات باغی و حمایت از باغداران کمک کند.