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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

پیش‌بینی تولید ۱۵۰ هزار تن نارنگی در باغ‌های ساری

پیش‌بینی تولید ۱۵۰ هزار تن نارنگی در باغ‌های ساری

ساری- مدیر جهاد کشاورزی ساری از پیش‌بینی تولید و برداشت ۱۵۰ هزار تن نارنگی از باغ‌های این شهرستان در سال جاری خبر داد.

سید اسماعیل علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل برداشت نارنگی در شهرستان ساری اظهار کرد: سطح باغ‌های نارنگی این شهرستان حدود پنج هزار هکتار است که یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار آن به ارقام پیش‌رس اختصاص دارد.

وی افزود: برداشت ارقام پیش‌رس از ابتدای فصل آغاز شده و تاکنون محصول حدود ۳۰۰ هکتار از باغ‌های نارنگی برداشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با بیان اینکه زمان برداشت محصول در باغ‌های مختلف با توجه به نوع رقم و میزان رسیدگی متفاوت است، گفت: عملیات برداشت سایر ارقام نیز در زمان مناسب و متناسب با شرایط رسیدگی محصول ادامه خواهد یافت.

علوی متوسط عملکرد نارنگی در باغ‌های شهرستان ساری را حدود ۳۰ تن در هکتار اعلام کرد و افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، انتظار می‌رود امسال حدود ۱۵۰ هزار تن نارنگی از باغ‌های این شهرستان برداشت و وارد بازار مصرف شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی در زمان برداشت تصریح کرد: انتخاب زمان مناسب برداشت و توجه به کیفیت محصول می‌تواند نقش مؤثری در حفظ کیفیت و افزایش بازارپسندی نارنگی داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری همچنین بر اهمیت رعایت الزامات مربوط به برداشت، حمل و بسته‌بندی محصول تأکید کرد و گفت: عرضه محصول سالم و باکیفیت ضمن تقویت جایگاه مرکبات ساری در بازار، می‌تواند به افزایش ارزش اقتصادی تولیدات باغی و حمایت از باغداران کمک کند.

کد مطلب 6960234

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