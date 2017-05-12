شهباززاده باز هم بلای جان تراکتورسازی در جام حذفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمانی تیم نفت تهران در جام حذفی در واقع نخستین جام کشوری این تیم با قدمت و پر مشکل در تاریخ حیاتش در فوتبال محسوب می شد. قهرمانی که به لطف گل دقیقه ۸۹ سجاد شهباززاده از روی ارسال آندو تیموریان به دست آمد.

تراکتورسازی در حالی در آخرین دقیقه از فینال جام حذفی از رسیدن به قهرمانی ناکام ماند که در جریان نیمه نخست این بازی هم یک ضربه پنالتی را از دست داده بود. اما سجاد شهباززاده که در نیم فصل دوم به خدمت تیم نفت در آمده بود و خیلی کم به او فرصت بازی رسیده بود، تنها گلش برای نفت تبدیل شد به مهم ترین گل همه تاریخ حیات این باشگاه. گلی که اولین جام در تاریخ این باشگاه را برای آنها به ارمغان آورد.

سجاد شهباززاده در آخرین سالی هم که برای تیم استقلال توپ می زد، در جام حذفی و در تبریز گریبان تراکتورسازی را گرفت و با گل زیبا و حساسی که زد این تیم را در خانه‌اش از صعود به مراحل بالاتر بازداشت.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که داستان شهباززاده و تراکتورسازی در جام حذفی همچنان ادامه دارد و این بازیکن ناکام کردن تراکتورسازان در جام حذفی را به نوعی شگرد دارد.