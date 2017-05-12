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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۵۴

سخنگوی نمایشگاه کتاب تهران:

بیش از ۵۷ میلیارد تومان کتاب تا روز دهم نمایشگاه خریداری شده است

بیش از ۵۷ میلیارد تومان کتاب تا روز دهم نمایشگاه خریداری شده است

سخنگوی نمایشگاه کتاب تهران اعلام کرد: تا پایان روز نهم، بیش از ۵۷ میلیارد تومان خرید کتاب تنها از طریق دستگاه‌های کارتخوان موجود در غرفه‌های ناشران ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، همایون امیرزاده سخنگوی سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ثبت رکورد یک میلیون و ۵۱۲ هزار تراکنش موفق تا پایان روز نهم (پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه) این نمایشگاه خبر داد و گفت: خرید صورت گرفته طی این میزان تراکنش ۵۷۴ میلیارد و ۵۴۳ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۷۷۰ ریال بوده است.

به گفته سخنگوی نمایشگاه کتاب تهران، این میزان خرید نسبت به مدت مشابه دوره بیست و نهم این نمایشگاه، ۱۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

امیرزاده درباره احتمال تمدید مهلت استفاده از بن‌کارت‌های الکترونیک خرید از سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم گفت: پس از پایان نمایشگاه کتاب، بن‌کارت‌ها مسدود می‌شود و سپس توسط کارگروهی که به همین منظور تشکیل شده، نسبت به تمدید یا عدم تمدید بن‌کارت‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی افزود: بعد از اتمام نمایشگاه کتاب تهران، میزان استفاده از بن‌کارت‌های الکترونیک خرید کتاب و جذب یارانه تخصیصی به این نمایشگاه، در هر یک از بخش‌های آن به صورت مجزا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 3976683

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