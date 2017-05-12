بیش از ۵۷ میلیارد تومان کتاب تا روز دهم نمایشگاه خریداری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، همایون امیرزاده سخنگوی سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از ثبت رکورد یک میلیون و ۵۱۲ هزار تراکنش موفق تا پایان روز نهم (پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه) این نمایشگاه خبر داد و گفت: خرید صورت گرفته طی این میزان تراکنش ۵۷۴ میلیارد و ۵۴۳ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۷۷۰ ریال بوده است.
به گفته سخنگوی نمایشگاه کتاب تهران، این میزان خرید نسبت به مدت مشابه دوره بیست و نهم این نمایشگاه، ۱۴ درصد رشد را نشان میدهد.
امیرزاده درباره احتمال تمدید مهلت استفاده از بنکارتهای الکترونیک خرید از سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران هم گفت: پس از پایان نمایشگاه کتاب، بنکارتها مسدود میشود و سپس توسط کارگروهی که به همین منظور تشکیل شده، نسبت به تمدید یا عدم تمدید بنکارتها تصمیمگیری خواهد شد.
وی افزود: بعد از اتمام نمایشگاه کتاب تهران، میزان استفاده از بنکارتهای الکترونیک خرید کتاب و جذب یارانه تخصیصی به این نمایشگاه، در هر یک از بخشهای آن به صورت مجزا اعلام خواهد شد.
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