به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، عدی الخدران فرماندار منطقه الخالص در استان دیالی عراق گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی، خ-ع که از افسران دستگاه امنیتی رژیم بعث و یکی از معاونان مهم ابوبکر البغدادی سرکرده داعش محسوب می شد در حمله هوایی در کرانه راست موصل به هلاکت رسیده است.

وی افزود: این تروریست که که درجه سرتیپ در رژیم صدام داشته است در فاصله سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ از سرکرده های القاعده و ملقب به «زرقاوی الخالص» بود که به الحویجه گریخت و در آن با مدارک جعلی برای سالیانی مخفی شد و با یورش داعش و قدرت گرفتن آن به این گروه ملحق شد و به عنوان یکی از مسئولان نظامی آن شد.

الخدران تاکید کرد: وی به موصل رفت و یکی از سمت های عالی رتبه داعش را تصاحب کرد. وی یکی از مهمترین معاونان البغدادی در کرانه راست موصل و مغز متفکر داعش در زمینه خطوط دفاعی داعش محسوب می شد. وی یکی از مهمترین افسران رژیم سابق در بدنه داعش بر اساس اطلاعات دریافتی است. این تروریست پرونده قطوری در زمینه قتل افراد بی گناه در تعدادی از استانهای عراق به ویژه دیالی دارد.