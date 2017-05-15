کاندیداهای ائتلاف «یاران شهر» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، درجهت برگزاری انتخاباتی پرشور و مردمی ائتلاف «یاران شهر» متشکل از نیروهای وفادار نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب با اعلام موجودیت، گام در راه آبادانی و پیشرفت کلانشهر تبریز گذاشت .

این ائتلاف با معرفی نامزدهای اصلح پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز و با هدف انتخاب شایسته و صحیح از سوی مردم جهت توسعه عمرانی و فرهنگی شهر تبریز قدم به میدان گذاشته است .

ائتلاف «یاران شهر» در جهت معرفی افراد لایق و سالم در این دوره از انتخابات وارد این کارزار شده و معتقد است شورای اسلامی شهر به عنوان پارلمان محلی نقش بسزایی در پیشرفت و توسعه همه جانبه کلانشهر تبریز دارد و بر این اساس ائتلاف وظیفه خود می داند تا در معرفی کاندیداهای اصلح پیشگام باشد .

لازم به توضیح است که اعضای این ائتلاف آقایان حجت الاسلام سید صالح هاشمی، دکتر شهرام دبیری، دکتر حسن میلانی، مهندس کریم صادق زاده، مهندس کریم سامبرانی و خانم ها مرضیه محمودی و اعظم منصوری هستند.