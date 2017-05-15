به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس جدول برنامه‌ریزی شده در کمیته تبلیغات رسانه ملی، نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری امروز نیز از شبکه های مختلف رادیو و تلویزیون به تبیین و تشریح برنامه‌های خود می پردازند.

بر این اساس نامزدهای ذیل در ساعت های مقرر در برنامه های خود حضور خواهند یافت.

سید مصطفی هاشمی طبا

مصاحبه با رادیو معارف، ساعت ۱۸

سید مصطفی میرسلیم

مصاحبه با رادیو جوان، ساعت ۱۹

پاسخ به سوال جوانان، شبکه سه ساعت ۱۹:۱۰

محمدباقر قالیباف

گفتگو با شبکه خبر، ساعت ۲۱:۳۰

سید ابراهیم رئیسی

پخش دومین مستند شبکه یک، ساعت ۲۲

تکرار پخش دومین مستند، شبکه جام جم، ساعت ۰۱:۳۰ بامداد، ۲۶ اردیبهشت

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور، شبکه جام‌جم، ساعت ۰۰:۳۰ بامداد

اسحاق جهانگیری

حضور در گفتگوی ویژه خبری، پخش همزمان از شبکه دو و رادیو ایران، ساعت ۲۲:۴۵

همچنین ۶ نامزد ریاست جمهوری امروز در رادیو معارف نیز برنامه دارند.

سیدمصطفی هاشمی طبا، ساعت ۱۰:۳۰

سیدابراهیم رئیسی، ساعت ۱۱

محمدباقر قالیباف، ساعت ۱۲

سیدمصطفی میرسلیم، ساعت ۱۵

حسن روحانی، ساعت ۱۵:۳۰

اسحاق جهانگیری، ساعت ۱۷