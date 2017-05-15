کشور ما نعمت کم ندارد/زبان آنهایی هستیم که روزنامه و رسانه ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری صبح امروز در مصلی شهر یاسوج اظهار داشت: مردم کهگیلویه و بویر احمد حماسه خود را در تنگه گلستان نشان دادند و از قبل از پیروزی اسلامی به عنوان مردمی سلحشور در برابر ظالمان ابستادگی کردند و قریب به و هزار شهید تقدیم راه خدا و وطن کرده اند نشان دهنده این موضوع است.

وی گفت: آنچه سایه جنگ را از این مملکت دور کرده حضور متدینانه و غیرتمتدانه شما مردم است. این استان مردمانی خون گرم، صمیمی و غیور دارد و سهم بسیاری در تامین امنیت ملی کشور دارند.

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نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: کشور ما نعمت کم ندارد، ذخایر نفت و گاز این استان باعث شده که دومین استان نفتی و گازی کشور باشد و به همین جهت از ثروت عظیمی برخوردار است. همچنین سرزمین های حاصل خیز آن و تنوع اقلیمی که دارد از ویژگی های این استان به حساب می آید.

رئیسی تصریح کرد: گیاهان دارویی که این استان دارد، می تواند ارز آوری خوبی برای کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه چرا باید با وجود این میزان نعمتهای خدادادی و انسانی که در این استان وجود دارد، به این میزان بیکار داشته باشیم، اظهار داشت: چرا در جهت کشاورزی نوین که می تواند ایجاد اشتغال کند در این استان گامی برداشته نشده است؟

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما زبان آنهایی هستیم که روزنامه و رسانه ندارند، زبان کارگران پرتلاش و کشاورزان عزیزی هستیم که سخنشان شنیده نمی شود.

رئیسی افزود: چرا باید این میزان خانواده تحت پوشش سازمان های حمایتی داشته باشیم، آیا حق است که ۵۰ درصد ظرفیت صنعتی و کارخانجات کشور تعطیل شود؟

وی تصریح کرد: آیا این درست است که جوانان ما امروز جهت ازدواج این مشکلات را پیش روی داشته باشند، جوانان می گویند شغل و مسکن می خواهیم و سوال ما اینجاست که با این امکانات موجود در کشور این توقع زیادی است که از دولت داریم؟

نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده که به صورت میلیونی شغل ایجاد کند، شما می گویید نمی شود ما می گوییم شدنی است. به جای اینکه برنامه ششم توسعه را دولت ابلاغ کند رییس مجلس ابلاغ کرده است که نشان می دهد قصدی برای ایجاد شغل ندارید.

رئیسی ادامه داد: امروز امکان مسکن سازی را در کشور داشتیم، مردم دارایی های خود را فروختند گفتند می دهیم مسکن مهر ولی دولت سالی ۶ درصد از آنها را داده است. مسکن می تواند پیشران اقتصاد در کشور باشد ولی چرا این امر اجرا نمی شود.

وی با بیان اینکه اگر دولت در برابر خانواده فقیر مسئولیت دارد باید برای دهک های پایین امکانات بیشتری را قائل شود اظهار داشت: ما گفتیم یارانه سه دهک پایین را سه برابر می کنیم که آقایان گفتند منابع تامین مالی آن را از کجا می آورید؟

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: در روزهای منتهی به انتخابات گفتند می خواهیم یارانه و حمایت خود را افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی افزایش دهیم، خودشان گفتند یارانه کسانی را که قطع شده است را وصل میکنیم، سوال ما این است که منابع شما چی هست؟

رئیسی افزود: برنامه ما برای اداره دولت روی سایت ما موجود است و به آقایان هم گفتیم که منابع مالی افزایش یارانه ها را از کجا تامین می کنیم. کشور ما کمبود منابع و امکانات و نیروی استانی و مدیر توانمند ندارد.

وی ادامه داد: از کجا این مسئله پیدا شد که اینقدر بیکاری و کارخانه تعطیل شده داریم؟ اساس موضوع از آنجایی شروع شد که آقایان دولت تصورشان این بوده و هست که باز شدن گره مشکلات اقتصادی ما در دست بیگانگان است.

نامزد گفت: امروز شما برجام را امضا کردید و یک تعهدی هم شده برای ما، پیش پرداخت هم دادید و قبل از انجام تعهدات طرف مقابل شما به همه تعهدات خود عمل کردید. برجام چکی است که هنوز نقد نشده است، اما این دولت نمی تواند آن را نقد کند و به دولت انقلابی کارآمد نیاز داریم.

رئیسی تصریح کرد: ما نمی خواهیم در دل مردم هراس ایجاد کنیم، اینکه بگوییم کسانی که می خواهند بیایند دیوار می کشند، بله ما بین حقوق مردم و چپاول گران دیواری بلند ایجاد خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه آیا درست است که صندوق فرهنگیان را کسانی چپاول کنند و فرهنگی ما نتواند وامی بگیرد، اظهار داشت: ما می توانیم برای بیکاری راه حل داشته باشیم و ایجاد اشتغال میلیونی کنیم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: اینکه بگویند فساد زیاد است و دزدی وجود دارد که نشد حرف؛ قوه قضاییه می گوید لیستی به ما داده نشده از طرف دولت و از طرف مقابل دولت می گوید لیست را اعلام کرده ایم.

رئیسی تصریح کرد: آقایان می گویند شما می خواهید مردم را به عقب بازگردانید، ولی می گوییم نه بازگشت به عقب و نه تحمل وضع موجود بلکه باید تغییر به نفع مردم باشد.