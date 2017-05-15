به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ با توجه به تفاهم نامه ای که میان سازمان میراث فرهنگی و معاونت علمی ریاست جمهوری در جهت ارتقای سطح کیفی، حفاظت، انتقال دانش و همچنین ایجاد زیرساخت های گردشگری مورد نیاز گردشگران منعقد شد، قرار شد در گام نخست ساماندهی کارگاه و آزمایشگاه مرمت آثار، رونمایی از پروژه نورپردازی فضای حوضخانه و همچنین اپلیکیشن فضای حوضخانه در دستور کار قرار گیرد.

«فرهاد عزیزی» مدیر کل امور پایگاه های ملی و جهانی با اعلام این مطلب گفت: فاز یک پروژه مشترک ارتقاء فناورانه کاخ گلستان که به عنوان پایلوت قرار گرفته فردا صبح افتتاح و اجرایی می شود.

وی گفت: در فاز نخست قرار است ساماندهی کارگاه و آزمایشگاه مرمت آثار، رونمایی از پروژه نورپردازی فضای حوضخانه و همچنین اپلیکیشن فضای حوضخانه اجرا شود.

به گفته وی، در این برنامه قرار است نشست تخصصی در خصوص فرآیند پروژه فناورانه کاخ گلستان توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد. همچنین قرار است پروژه آزمایشگاه فناورانه کاخ گلستان افتتاح و از نمایشگاه مرقعات قاجاری در موزه مردم شناسی بازدید شود.

بازدید از نمایش موقت کتاب های هزار و یکشب و شاهنامه بایسنقری در تالار سلام و افتتاح پروژه نورپردازی حوضخانه از جمله فعالیت هایی است که قرار است در کنار نمایشگاه عکس پایگاه های جهانی و کارگاه کودک انجام گیرد.