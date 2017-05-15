ترکیه مانع بازدید نمایندگان پارلمان آلمان از اینجرلیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، وزارت امور خارجه آلمان با اعلام رد درخواست نمایندگان پارلمان این کشور برای بازدید از پایگاه هوایی اینجرلیک از سوی ترکیه، خاطرنشان کرد: منع ورود و بازدید نمایندگان پارلمان آلمان از پایگاه هوایی اینجرلیک می تواند به تشدید تنش میان دو کشور منجر شود.

شماری از نمایندگان کمیسیون دفاع پارلمان آلمان در نظر داشتند روز سه شنبه از پایگاه هوایی اینجرلیک بازدید کرده و با نظامیان مستقر در این پایگاه گفتگو کنند.

این در حالی است که رویدادهای این چنین آلمان را بر آن داشته تا مقر پایگاه هوایی خود را به کشور دیگری غیر از ترکیه انتقال دهد.

بررسی‌های ارتش آلمان نشان می‌دهد که از نظر نظامی در اردن، کویت و قبرس پایگاه‌هایی وجود دارند که ارتش می‌تواند از آنجا برای استقرار نیروهای خود به جای اینجرلیک استفاده کند.