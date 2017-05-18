پایان نمایشگاه کتاب با محرومیت ۱۵۶ناشر/رونمایی از سند آموزش فارسی

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: پس از یک هفته پرخبر، گزارش «یک هفته با کتاب» این هفته که روز پایانی سی امین نمایشگاه کتاب تهران، اولین روز آن بود، یک گزارش کم خبر است.

در ادامه، گزارش مرور اخبار حوزه کتاب و نشر را در این هفته، می خوانیم:

پایان سی امین نمایشگاه کتاب تهران

اولین روز این هفته مصادف با پایان فعالیت سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بود. به این ترتیب، با اتمام ساعت فعالیت نمایشگاه در ساعت ۲۰ روز شنبه ۲۳ اردیبهشت، این رویداد فرهنگی به فعالیت خود در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب خاتمه داد.

در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران حدود ۳ هزار ناشر داخلی و خارجی در بخش های مختلف به عرضه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان از تازه ترین آثار خود در ۳ سال اخیر اقدام کرده بودند.

مسئولان دوره سی ام این نمایشگاه در آخرین روز این رویداد، از ثبت رکورد ۱۲۰ میلیارد تومان خرید در ۱۱ روز فعالیت نمایشگاه خبر دادند.

برگزاری مراسم اختتامیه

مراسم اختتامیه نمایشگاه نیز عصر روز شنبه از ساعت ۱۶ با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد و رئیس نمایشگاه، مسئولان نمایشگاه و ناشران مختلف در بخش کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی نمایشگاه برگزار شد.

اعلام برگزیدگان نمایشگاه

از جمله بخش های برنامه اختتامیه نمایشگاه، معرفی برگزیدگان این دوره بود. به این ترتیب، غرفه های برتر نمایشگاه در بخش های ناشران عمومی تهران، ناشران عمومی شهرستانی، ناشران دانشگاهی، ناشران کودک و نوجوان، ناشران آموزشی و ناشران دیجیتال معرفی شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.

برگزاری نشست خبری قائم مقام رئیس نمایشگاه

پیش از برگزاری مراسم اختتامیه، نشست خبری امیرمسعود شهرام نیا قائم مقام نمایشگاه ظهر روز شنبه در جمع خبرنگاران و در مجموعه شهر آفتاب برگزار شد.

شهرام نیا نمره عملکرد نمایشگاه را به رغم برخی کاستی‌ها مطلوب و کارنامه آن را موفق ارزیابی و ابراز امیدواری کرد و گفت: این نمایشگاه در دوره‌های بعدی، قدم های رو به جلوی بیشتری بردارد.

محرومیت ۱۵۶ ناشر از حضور در نمایشگاه کتاب ۹۷

از دیگر خبرهای روز آخر نمایشگاه، صحبت های همایون امیرزاده سخنگوی نمایشگاه درباره محرومیت ۱۵۶ ناشر از حضور در نمایشگاه سال بعد بود که در جمع خبرنگاران بیان شد.

امیرزاده به عنوان رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران حاضر در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران در ساعت پایانی فعالیت نمایشگاه در شهر آفتاب در جمع خبرنگاران گفت: هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران روز گذشته، یک روز پرکار را پشت سر گذاشت. این هیئت که قریب به ۶۰ درصد از آن از اعضای صنف هستند به همراه کارگروهی که رصد مراکز پخش را برعهده دارد و ۹۰ درصد اعضای آن هم در حوزه صنف نشر هستند، از روز اول نمایشگاه تا پایان نمایشگاه ۲۲۷ رای صادر کرده است که بر اساس آن ۱۵۶ ناشر که حقوق همصنفان خود را در نمایشگاه کتاب رعایت نکرده و مبادرت به تخلفات محرز کرده بودند، از حضور در نمایشگاه کتاب تهران در سال ۱۳۹۷ محروم شدند.

به گفته امیرزاده از این تعداد تخلف، ۱۴۶ مورد مربوط به ارائه و فروش کتاب های سایر ناشران بوده است. و این جای نگرانی دارد چون بیش از ۷۰ درصد از محتوای غرفه های این مراکز پخشی، کتابهای سایر ناشران بوده و لازم بود برخورد قاطع و جدی در این زمینه صورت گیرد.

اعلام مصوبات خرید از ناشران در نمایشگاه کتاب

این خبر پس از پایان نمایشگاه و روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت منتشر شد. به این ترتیب، هیات انتخاب و خرید کتاب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای شرایط خرید کتاب از ناشران خصوصی شرکت کننده در سی‌اُمین نمایشگاه کتاب تهران را اعلام کرد.

طبق آیین‌نامه، مقرر است که از ناشران غرفه‌های ۲۰-۹ متر تا سقف ۷۰ درصد اجاره‌بها، ۴۰-۲۰ متر تا سقف ۶۰ درصد اجاره‌بها ، ۶۰-۴۰ متر تا سقف ۵۰ درصد اجاره‌بها، ۸۰-۶۰ متر تا سقف۴۰ درصد اجاره‌بها، ۱۰۰-۸۰ متر تا سقف ۳۰ درصد اجاره‌بها و غرفه‌های بالای ۱۰۰ متر تا سقف ۲۰ درصد اجاره‌بها، کتاب خریداری شود.

بر این اساس، هیات انتخاب و خرید کتاب، طبق اطلاعاتی که از طرف موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و اتحادیه‌های نشر در مورد متراژ غرفه‌ها و هزینه‌های پرداخت‌شده ناشران دریافت داشته، اقدام به خرید کتاب می‌کند.

رونمایی از سند راهبردی آموزش زبان فارسی

غلامعلی حدادعادل رئیس بنیاد سعدی همزمان با ۲۵ اردیبهشت روز زبان و ادبیات فارسی و آغاز پنجمین سال فعالیت بنیاد سعدی در نشست خبری به تشریح فعالیت های این بنیاد در سال گذشته پرداخت و از سند راهبردی آموزش زبان فارسی در این بنیاد رونمایی کرد.

وی در این مراسم و درباره این سند گفت: این سند در واقع یک نقشه راه و راهنمای عمل برای بنیاد سعدی است تا بتوانیم برنامه ریزی هایمان در سطح کلان را پیش بینی کرده و بدانیم که رویکردمان برای گسترش زبان فارسی در هر کشور چگونه باید باشد.