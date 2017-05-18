ممنوعیت کارناوال های شادی در صورت پیروزی کاندیداها در استان تهران

علیرضا مهدوی شاهرودی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که طبق بخشنامه ستاد انتخابات وزارت کشور، راه اندازی کارناوال های شادی در صورت پیروزی کاندیدای مورد نظر ممنوع است، افزود: این امر به تمام فرمانداری های سراسر استان تهران اعلام شده است.

وی افزود: تمام روسای ستادهای تبلیغاتی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام شده است که در صورت پیروزی کاندیداهای مورد نظر، راه اندازی کارناوال های شادی خودرویی و یا با موتور سیکلت ممنوع است.

رییس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان تهران با بیان این که کاندیداهای پیروز در انتخابات در صورت تمایل می توانند با دریافت مجوز از فرمانداری ها و بخشداری ها نسبت به برگزاری جشن شادی در اماکن مجاز و هماهنگ شده اقدام کنند.

مسعود مرسلپور، فرماندار قرچک نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بر اساس بخشنامه رییس ستاد انتخابات کشور، جلسات توجیهی با مسئولین ستادهای تبلیغاتی در شهرستان قرچک برگزار و بر عدم راه اندازی کارناوال های شادی در خیابان ها تاکید شد.

بر اساس این گزارش دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا کمتر از ۲۰ ساعت دیگر در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار می شود.