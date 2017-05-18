یورو دوباره ۲۳تومان گران شد/افزایش۵هزارتومانی قیمت سکه طرح قدیم

به گزارش خبرنگار مهر در جریان معاملات بازار آزاد امروز تهران قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۸۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۲۱ هزار تومان و ۸۵۰ تومان، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۵۰۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۱۹۱ هزار تومان، نیم سکه با ۴۰۰۰ تومان افزایش به ۶۶۱ هزار تومان و ربع سکه با ۱۰۰۰ تومان افزایش به ۳۷۴ هزار تومان رسید.

همچنین قیمت سکه یک گرمی ۲۵۸ هزار تومان بود.

امروز در معاملات بازار آزاد تهران قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۱ دلار و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۵ هزار و ۶۵۲ هزار تومان است.

ضمن اینکه قیمت دلار با دوتومان کاهش قیمت ۳۷۶۷ تومان، یورو با ۲۳ تومان افزایش قیمت ۴۲۷۳ تومان، درهم امارات ۱۰۴۶ تومان، پوند ۴۹۲۶ تومان و لیر ترکیه ۱۰۹۸ تومان معامله شد.