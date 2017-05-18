به گزارش خبرنگار مهر، طبق تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی و سامانههای ترددشمار برخط در حال حاضر ترافیک در اغلب جادههای کشور روان گزارش شده است؛ طبق اطلاعات ۱۹۳۶ دستگاه ترددشمار جادهای، کل تردد ضبط شده در شبانهروز گذشته نسبت به روز قبل ۷.۸ درصد افزایش نشان میدهد در همین مدت بیشترین تردد بین ساعات ۱۸ تا ۱۹ و کمترین تردد بین ساعت ۴ تا ۵ صبح ثبت شده است.
در ۲۴ ساعت گذشته آزادراههای کرج-قزوین، کرج-تهران، تهران-کرج، قزوین-کرج و آزادراه تهران-قم بیشترین ترافیک را داشتند.
اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای منتهی به شمال.
در محور کرج-چالوس تردد انواع تریلر و کامیون ممنوع است.
تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ روز گذشته تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه در محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و جاده تهران-سمنان-مشهد ممنوع است.
در محور هراز تردد کامیون و کامیونت از ساعت ۸ تا ۲۴ امروز و فردا ممنوع است.
در محور فیروزکوه تردد تریلرها به استثناء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز جمعه ممنوع است.
نظر شما