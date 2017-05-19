به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه ۱۲۵ از سوی شهروندان، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۱۰ به همراه خودرو حامل دستگاههای تنفسی با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران،صبح امروز خود را به محله شهرآرا رساندند.
محمد پناهی رئیس ایستگاه ۱۰ آتش نشانی در مورد این حادثه گفت: در قسمت زیرزمین یک ساختمان دو طبقه در حال تخریب به مساحت تقریبی ۲۰۰ مترمربع، یک مخزن هزار لیتری مملو از گازوییل آتش گرفته و کاملاً شعله ور بود.
وی ادامه داد: نیروهای آتش نشانی به سرعت پس از بررسی، محل حادثه را ایمن سازی کردند و با بکارگیری دستگاههای تنفسی و تجهیزات خاموش کننده مشغول مهار شعلههای آتش شدند.
این رئیس ایستگاه افزود: خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک از شهروندان آسیبی نرسید و آتش نشانان در کوتاهترین زمان ممکن آتش سوزی را مهار و کاملاً خاموش کردند.
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