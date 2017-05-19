تراکتورسازی سعید آقایی را حفظ می کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اقایی مدافع ملی پوش باشگاه تراکتورسازی تبریز پیش از این بازیکن تیم گسترش تبریز بوده و برای پیوستن به تراکتورسازی تعهد مالی به این باشگاه داده است. حالا و در پایان دوره خدمت سربازی شرایط خاصی برای این بازیکن ایجاد شده که تنها با جلب رضایت مسئولان تیم تبریزی می تواند تیم بعدی خودش را انتخاب کند.

گفته می شود سعید آقایی با دو پیشنهاد از تیم های پرسپولیس و سپاهان روبرو شده اما تراکتورسازی به دنبال حفظ این بازیکن است و در همین راستا مذاکرات اولیه با باشگاه گسترش فولاد تبریز صورت گرفته است.

تراکتوری ها که خود با تعهد یک و نیم میلیاردی به صورت قرضی شرایط حضور آقایی را در این تیم فراهم کردند با جلب رضایت این باشگاه و پرداخت مبلغ مورد نظر تیم گسترش می توانند سعید آقایی را در تبریز حفظ کنند.