خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- پروین قادری دانشمند: هنوز دقایقی از آغاز رای گیری برای انتخابات نگذشته بود که شاهد صف بستن مردم همدان در صفوف رای در نقاط مختلف شهر و روستا بودیم که آماده انداختن رای خود در صندوق بودند

جلو رفتم تا از نزدیک با آنها گفتگویی داشته باشم و از آنها در مورد انگیزه شرکت در انتخابات سئوال کردم.

برای لبیک به رهبرم پای صندوق رای آمدم

خانم همدانی که سن و سالی از او گذشته بود در بین صف رای دهندگان نظرم را جلب کرد، این مادر همدانی که در ساعات اولیه رای گیری در محل شعبه اخذ رای حاضر شده بود، گفت: من آمدم تا به سخن رهبرم لبیک بگویم و وقتی رهبرمان از ما خواسته که در انتخابات شرکت کنیم من هم امر ایشان را اطاعت می کنم.

این مادر همدانی که فرزندش را در راه کشور و اسلام تقدیم کرده بود، گفت: برای پاسداری از خون شهدا همه باید در انتخابات شرکت کنیم، چرا که شهدا رفتند تا ما در امنیت باشیم.

رای می دهم تا مشکل اشتغالم حل شود

جوان دیگری در بین رای دهندگان گفت: من در انتخابات شرکت کردم اما از وضعیتم اشتغالم راضی نیستم و به پای صندوق رای آمدم تا مشکل اشتغالم حل شود.

بانوی جوانی که فرزندش را در آغوش داشت، از مشکل مسکن خود سخن گفت و افزود: من چندین سال است که ازدواج کردم اما مستاجر هستم و مشکلات اقتصادی زیادی داریم، اما با این وجود آمدم تا رای دهم چون کشورم را دوست دارم و برای حق خود احترام قائلم.

برای حفظ امنیت کشورم رای می دهم

خانم میانسالی که در صف ایستاده بود، گفت: ما باید به خاطر امنیتی که داریم در این انتخابات شرکت کنیم.

این شهروند همدانی اضافه کرد: الان می بینیم که شرایط نا امنی در کشور های سوریه و بحرین حاکم است و باید قدر دان این امنیت باشیم.

شرکت در انتخابات حق من است

چندین پسر نوجوان در صف رای گیری دور هم جمع شده بودند و از انتخاب خود صحبت می کردند، پسر نوجوان که رای اولی بود ذوق فراوانی برای شرکت در انتخابات داشت، اظهار داشت: از اینکه می بینیم می توان در سرنوشت کشورم سهیم باشم خیلی خوشحالم.

محمد فرزادی در ادامه گفت: رای دادن حق هر کسی است و کسی که نخواهد حقش پایمال شود باید در انتخابات شرکت کند.

برای پاسداری از خون شهدا به میدان آمدم

مرد کهنسالی که عکس پسر شهید جوانش را در دست داشت نیز عنوان کرد: ما برای این انقلاب خون های زیادی دادیم و برای حفاظت از این خون ها باز هم به میدان خواهیم آمد.

پدر شهید بیان کرد: هنوز هم شهدای چون مدافعان حرم برای امنیت مردم ایران در خارج از کشور در مقابل دشمن ایستادند و وظیفه همه ما است که از این خون ها پاسداری کنیم.

وی افزود: من تا زنده هستم برای پاسداری از خون شهدا در تمام صحنه ها حضور پیدا می کنم.

برای حل مشکلات جوانان رای می دهم

خانم دیگر همدانی هم با بیان اینکه برای حل مشکلات جوانان در انتخابات شرکت کردم، گفت: فرزندان ما مشکلات بسیاری از جمله اشتغال، ازدواج و غیره دارند.

وی افزود: آمدم رای بدهم تا مشکلات کشورم و جوانان حل شود و امیدوارم کاندیداها به وعده هایی که دادند، عمل کنند.

رفته رفته بر تعداد افراد در صف های رای گیری اضافه می شود و حضور مردم برای شرکت در انتخابات بیشتر می شود، هر کدام از مردم همدان با انگیزه ای در انتخابات شرکت کردند و اما آنچه که مهم این است که کاندیداها بعد از اتمام انتخابات و رای اوردن باید به وعده هایی که دادند عمل کنند و آنها نیز به وظیفه شان در قبال مردم عمل کنند