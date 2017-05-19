نرساندن تعرفه به شعب اخذ رای، مصداق فروختن دین به دنیا است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی میرسلیم نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در توییتر خود نوشت:
«نرساندن تعرفه به شهرستان ها، روستاها و شعب اخذ رای مصداق بارز فروختن دین به دنیاست برای ۴ تا رای»
نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: نرساندن تعرفه به شعب اخذ رای در شهرستان ها و روستاها، مصداق بارز فروختن دین به دنیا است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی میرسلیم نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در توییتر خود نوشت:
«نرساندن تعرفه به شهرستان ها، روستاها و شعب اخذ رای مصداق بارز فروختن دین به دنیاست برای ۴ تا رای»
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