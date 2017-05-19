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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۲:۳۵

میرسلیم:

نرساندن تعرفه به شعب اخذ رای، مصداق فروختن دین به دنیا است

نرساندن تعرفه به شعب اخذ رای، مصداق فروختن دین به دنیا است

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: نرساندن تعرفه به شعب اخذ رای در شهرستان ها و روستاها، مصداق بارز فروختن دین به دنیا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی میرسلیم نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در توییتر خود نوشت:

«نرساندن تعرفه به شهرستان ها، روستاها و شعب اخذ رای مصداق بارز فروختن دین به دنیاست برای ۴ تا رای»

کد مطلب 3983339

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    نظرات

    • بیکار IR ۲۲:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۹
      0 0
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      ترسیدن که اقای رئیسی رای بیاره به این میگن تقلب اشکار
    • سعيد صادقي IR ۲۳:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۹
      0 0
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      ياده سال ٨٨افتادم كه تعرفه به شهرستانا و حتي به بعضي از شعب تهران نرسوندن ساعت ١٠شب هم انتخاباتو تمام كردن

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