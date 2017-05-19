میرسلیم: نرساندن تعرفه به شعب اخذ رای، مصداق فروختن دین به دنیا است

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: نرساندن تعرفه به شعب اخذ رای در شهرستان ها و روستاها، مصداق بارز فروختن دین به دنیا است.