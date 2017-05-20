آرای روحانی و رئیسی در خوانسار مساوی شد/اعلام اسامی اعضای شورا

سید حسن شفعتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شهرستان خوانسار ۲۳ هزار نفر واجد شرایط رای دادن بوده اند، اظهار داشت: از این تعداد ۲۰ هزار و ۷۰۰ نفر در انتخابات روز گذشته مشارکت کرده اند.

وی میزان مشارکت مردم خوانسار در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را نیز ۸۰ درصد اعلام کرد و افزود: مشارکت مردم بیش از میانگین کشور و استان بوده است.

فرماندار خوانسار با اشاره به اتمام شمارش آرای هر دو انتخابات در شهرستان خوانسار تصریح کرد: در انتخابات ریاست جمهوری آرای آقای روحانی و رئیسی با هم برابر بود.

وی در خصوص اعلام نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر خوانسار نیز ابراز داشت: عبدالرضا دهاقین با پنج هزار و ۲۰۰ رای، تقی عورقی چهار هزار و ۳۵ رای، هوشنگ صانعی سه هزار و ۵۱۳ رای، کتایون نادری سه هزار و ۳۴۸ رای و محمود عورقی با دو هزار و ۴۹۴ رای موفق به حضور در پنحمین دوره شورای اسلامی شهر خوانسار شدند.