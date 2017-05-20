کشف قبور سنگی دوقلو و ۳ قلوی ۵هزار ساله در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مرتضی حصاری، سرپرست هیات گمانه زنی و تعیین عرصه محوطه دمب کوه با اشاره به اتمام مرحله دوم کاوش محوطه دمب کوه در فروردین ماه سال جاری، هدف از این مرحله را مستند سازی قبرهای کلان سنگی در این محوطه اعلام کرد.

او گفت: این محوطه با وسعتی حدود ۴۳۰ هکتار دارای حدود ۵هزار قبر سنگی است که در حریم محوطه اصلی دمب کوه پراکنده است. در این مرحله تعدادی از قبور مستند سازی شد که قابل طبقه بندی در ۹ فرم هستند.

او با اشاره به این که بیشتر فرم‌های شناسایی شده دایره ای، مربعی و مکعبی هستند، گفت: از ویژگی های دیگر فرم قبور سنگی نوع دوقلو و سه قلوی به هم چسبیده هستند که هر کدام از بخش‌های آن یک ورودی دارند. یافته های محدودی نیز درون قبور مانند قطعات شکسته، ظرف، سنگ صابونی از نوع اشیای سنگ صابونی قدیمی به دست آمد که در منطقه جنوب شرقی ایران و حوزه فرهنگی کشورهای جنوبی خلیج فارس شناخته شده اند.

به گفته این باستان شناس، با توجه به آثار یافته شده می توان علاوه بر تاریخ دوره اشکانی برخی از قبور را متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد دانست.

حصاری با اشاره به این که، این مرحله از کاوش براساس همکاری های پژوهشگاه میراث فرهنگی و اداره میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام گرفت، گفت: تعدادی از اشیا فلزی به دست آمده هم اکنون توسط پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در دست مرمت است.

احتمال یافتن بندرگاه های باستانی در چابهار

حصاری در ادامه گفت: بخش دشت یاری شهرستان چابهار به زودی با تامین بودجه توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری مورد بررسی میدانی قرار خواهد گرفت. کسب اطلاعات اولیه درباره استقرارگاه های موجود در ساحل و پیش کرانه بخش دشت یاری شهرستان چهابهار از اهداف اولیه این بررسی است

او از احتمال یافتن بندرگاه های باستانی یا دهکده های ساحلی باستانی به عنوان یکی دیگر از اهداف این بررسی نام برد.