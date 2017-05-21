رییس سازمان سینمایی از هنرمندان قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی خطاب به هنرمندان بیانیه ای را منتشر کرد و از حضور فعال در انتخابات تشکر کرد. در متن این بیانیه آمده است:

«یک بار دیگر زمان پیروزی اراده مردم فرارسید و مردم قهرمان پای صندوق های رای غزلی عاشقانه را در امتداد مردمسالاری دینی سرودند و سینمای نجیب ایران، بر بال اندیشه هنرمندان ورقی افتخارآمیز را رقم زد و با ایفای تعهد اجتماعی خود پای مهر و ایمان خویش به دین و آیین و ملت و کشور ایستادند و نقش خود را به عنوان جامعه نخبه و مرجع ایفا کردند.

همراهی هنرمندان با حضور پرشمار مردم، که الهام بخش و سرمایه اصلی آنان است در پای صندوق های رای حلاوت پیروزی را دو چندان کرد، آنجا که انگشتان آنان به تدبیر تعهد هنرمندانه شان شهر و روستا و مرز نشناخت و به دولت تدبیر و امید دوباره اعتماد کرد.

اکنون که روز پیروزی مردم ایران است سینمای ایران و سینماگران سیمرغ وار به همراه مردم، راه تدبیر را امیدوارانه طی کنند که سینما روشی نو در گفتمان ملی است.

قدردان این همت، غیرت و نقش آفرینی مجدد شما هستیم.

محمدمهدی حیدریان»