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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۲۹

به دلیل حضور پرشور در انتخابات

رییس سازمان سینمایی از هنرمندان قدردانی کرد

رییس سازمان سینمایی از هنرمندان قدردانی کرد

رییس سازمان سینمایی طی بیانیه ای از حضور هنرمندان در انتخابات ریاست جمهوری قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی خطاب به هنرمندان بیانیه ای را منتشر کرد و از حضور فعال در انتخابات تشکر کرد. در متن این بیانیه آمده است:

«یک بار دیگر زمان پیروزی اراده مردم فرارسید و مردم قهرمان پای صندوق های رای غزلی عاشقانه را در امتداد مردمسالاری دینی سرودند و سینمای نجیب ایران، بر بال اندیشه هنرمندان ورقی افتخارآمیز را رقم زد و با ایفای تعهد اجتماعی خود پای مهر و ایمان خویش به دین و آیین و ملت و کشور ایستادند و نقش خود را به عنوان جامعه نخبه و مرجع ایفا کردند.

همراهی هنرمندان با حضور پرشمار مردم، که الهام بخش و سرمایه اصلی آنان است در پای صندوق های رای حلاوت پیروزی را دو چندان کرد، آنجا که انگشتان آنان به تدبیر تعهد هنرمندانه شان شهر و روستا و مرز نشناخت و به دولت تدبیر و امید دوباره اعتماد کرد.

اکنون که روز پیروزی مردم ایران است سینمای ایران و سینماگران سیمرغ وار به همراه مردم، راه تدبیر را امیدوارانه طی کنند که سینما روشی نو در گفتمان ملی است.

قدردان این همت، غیرت و نقش آفرینی مجدد شما هستیم.

 محمدمهدی حیدریان»

کد مطلب 3984537

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