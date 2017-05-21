نتایج انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان تهران، بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر تهران، ری و تجریش می رساند، با توجه به برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب در روز جمعه دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:

۱_ آقای محسن هاشمی بهرمانی نام پدر اکبر دارای ۱۷۵۶۰۸۶ رای

۲_ آقای مرتضی الویری نام پدر محمدتقی دارای ۱۴۱۱۰۶۸ رای

۳_ آقای احمد مسجدجامعی نام پدر مصطفی دارای ۱۴۰۵۹۹۴ رای

۴_ خانم شهربانو امانی انگنه نام پدر رسول دارای ۱۲۹۶۶۵۷ رای

۵_ آقای محمدجواد حق شناس نام پدر حسین دارای ۱۲۸۸۶۱۱ رای

۶_ خانم بهاره آروین نام پدر حسین دارای ۱۲۸۵۲۳۷ رای

۷_ آقای سیدابراهیم امینی نام پدر سیدحسن دارای ۱۲۶۵۸۶۸ رای

۸_ آقای افشین حبیب زاده کلی نام پدر پرویز دارای ۱۲۳۲۹۴۷ رای

۹_ آقای سیدآرش حسینی میلانی نام پدر میرداود دارای ۱۲۳۰۷۲۲ رای

۱۰ _ آقای حسن خلیل آبادی نام پدر محمد دارای ۱۲۲۸۴۷۷ رای

۱۱ _ آقای علی اعطا نام پدر محمد دارای ۱۲۱۶۲۰۹ رای

۱۲ _ خانم زهرا صدراعظم نوری نام پدر رضا دارای ۱۲۰۶۱۵۹ رای

۱۳ _ آقای محمد سالاری نام پدر غلامرضا دارای ۱۱۸۸۸۷۴ رای

۱۴ _ آقای سیدحسن رسولی نام پدر سید جلال دارای ۱۱۸۶۶۰۲ رای

۱۵ _ خانم ناهید خداکرمی نام پدر رضا دارای ۱۱۷۲۷۸۲ رای

۱۶ _ آقای مجید فراهانی نام پدر محمدرضا دارای ۱۱۷۱۶۰۹ رای

۱۷ _ خانم زهرا نژادبهرام نام پدر جمشید دارای ۱۱۳۳۰۴۸ رای

۱۸ _ آقای سیدمحمود میرلوحی جوآبادی نام پدر سید رضا دارای ۱۱۲۱۲۳۷ رای

۱۹ _ خانم الهام فخاری نام پدر حسین دارای ۱۱۱۲۱۲۶ رای

۲۰ _ آقای محمد علیخانی نام پدر قدرت الله دارای ۱۰۷۰۰۲۵ رای

۲۱ _ آقای بشیر نظری نام پدر خلیل دارای ۱۰۶۶۸۱۳ رای

۲۲ _ آقای مهدی چمران نام پدر حسن دارای ۶۵۶۱۳۶ رای

۲۳ _ آقای علیرضا دبیر نام پدر رکن الدین دارای ۵۲۸۶۰۳ رای

۲۴ _ آقای حبیب کاشانی نام پدر رضا دارای ۴۷۳۴۸۸ رای

۲۵ _ آقای مرتضی طلائی نام پدر باقر دارای ۴۶۸۴۲۸ رای

۲۶ _ آقای جلال ملکی نام پدر حسن دارای ۴۵۵۲۸۶ رای

۲۷ _ خانم الهه راستگو نام پدر نصرت الله دارای ۴۴۴۶۳۵ رای

۲۸ _ آقای محسن پیرهادی نام پدر علی اکبر دارای ۴۴۲۲۳۳ رای

۲۹ _ آقای پرویز سروری نام پدر رمضانعلی دارای ۴۰۷۲۶۹ رای

۳۰ _ آقای اقبال شاکری نام پدر علیمراد دارای ۳۸۱۱۸۳ رای

۳۱ _ خانم زهره سادات لاجوردی نام پدر سید اسداله دارای ۳۶۸۷۴۸ رای

۳۲ _ آقای رضا تقی پورانوری نام پدر محمود دارای ۳۶۸۶۸۳ رای

۳۳ _ آقای مجتبی شاکری نام پدر غلام دارای ۳۶۵۷۶۷ رای

۳۴ _ آقای غلامرضا قاسمیان نام پدر حسن دارای ۳۶۴۰۸۱ رای

۳۵ _ آقای هادی ذاکری نام پدر غلامرضا دارای ۳۶۳۰۴۱ رای

۳۶ _ آقای حمزه شکیب نام پدر اسد دارای ۳۵۲۱۰۳ رای

۳۷ _ آقای عبدالمقیم ناصحی نام پدر احمد دارای ۳۴۹۸۳۳ رای

۳۸ _ آقای سیدعلی ریاضنام پدر سیداحمد دارای ۳۴۶۳۸۲ رای

۳۹ _ آقای مهدی اقراریان نام پدر پرویز دارای ۳۳۹۷۴۰ رای

۴۰ _ خانم سوده نجفی نام پدر اکبر دارای ۳۳۹۲۴۸ رای

۴۱ _ آقای ابوالفضل قناعتی نام پدر فضل اله دارای ۳۳۷۸۷۲ رای

۴۲ _ آقای بابک نگاهداری نام پدر محمد حسین دارای ۳۱۷۹۶۶ رای

۴۳ _ آقای یاشار سلطانی نقده نام پدر مهدی دارای ۲۵۶۴۲۴ رای

۴۴ _ آقای حسین راغ فر نام پدر محمد دارای ۱۳۱۲۰۷ رای

۴۵ _ آقای محمدمهدی تندگویان نام پدر محمدجواد دارای ۱۲۸۶۰۴ رای

۴۶ _ آقای محسن سرخو نام پدر موسی دارای ۱۰۹۱۶۷ رای

۴۷ _ آقای اسمعیل دوستی نام پدر اسد دارای ۹۲۷۱۱ رای

۴۸ _ آقای احمد حکیمی پور نام پدر مراد علی دارای ۹۱۰۲۴ رای

۴۹ _ آقای محمدعلی زم نام پدر غلامرضا دارای ۷۹۱۵۴ رای

۵۰ _ آقای هادی ساعی بنه کهل نام پدر ولی دارای ۶۶۴۴۶ رای

۵۱ _ آقای علیرضا علی خانی نام پدر ابراهیم دارای ۵۷۲۶۷ رای

۵۲ _ آقای عباس جدیدی نام پدر محمد دارای ۵۶۳۹۵ رای

۵۳ _ خانم فاطمه دانشور نام پدر عزت اله دارای ۵۱۴۰۰ رای

۵۴ _ آقای احمد دنیامالی نام پدر رجب دارای ۴۵۷۳۷ رای

۵۵ _ آقای عبدالحسین الله کرم نام پدر حسینعلی دارای ۳۷۲۷۹ رای

۵۶ _ آقای میثم مظفر نام پدر حسین دارای ۳۶۹۸۱ رای

۵۷ _ خانم آمنه شیرافکن فدیهه نام پدر علی اصغر دارای ۳۳۷۳۹ رای

۵۸ _ آقای خسرو صالحی نام پدر علی اصغر دارای ۳۲۹۷۵ رای

۵۹ _ آقای حسین رضازاده نام پدر مجتبی دارای ۳۲۷۴۳ رای

۶۰ _ آقای تورج فرهادی نام پدر محمد دارای ۲۸۷۷۵ رای