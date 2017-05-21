نتایج انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان تهران، بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر تهران، ری و تجریش می رساند، با توجه به برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب در روز جمعه دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای محسن هاشمی بهرمانی نام پدر اکبر دارای ۱۷۵۶۰۸۶ رای
۲_ آقای مرتضی الویری نام پدر محمدتقی دارای ۱۴۱۱۰۶۸ رای
۳_ آقای احمد مسجدجامعی نام پدر مصطفی دارای ۱۴۰۵۹۹۴ رای
۴_ خانم شهربانو امانی انگنه نام پدر رسول دارای ۱۲۹۶۶۵۷ رای
۵_ آقای محمدجواد حق شناس نام پدر حسین دارای ۱۲۸۸۶۱۱ رای
۶_ خانم بهاره آروین نام پدر حسین دارای ۱۲۸۵۲۳۷ رای
۷_ آقای سیدابراهیم امینی نام پدر سیدحسن دارای ۱۲۶۵۸۶۸ رای
۸_ آقای افشین حبیب زاده کلی نام پدر پرویز دارای ۱۲۳۲۹۴۷ رای
۹_ آقای سیدآرش حسینی میلانی نام پدر میرداود دارای ۱۲۳۰۷۲۲ رای
۱۰ _ آقای حسن خلیل آبادی نام پدر محمد دارای ۱۲۲۸۴۷۷ رای
۱۱ _ آقای علی اعطا نام پدر محمد دارای ۱۲۱۶۲۰۹ رای
۱۲ _ خانم زهرا صدراعظم نوری نام پدر رضا دارای ۱۲۰۶۱۵۹ رای
۱۳ _ آقای محمد سالاری نام پدر غلامرضا دارای ۱۱۸۸۸۷۴ رای
۱۴ _ آقای سیدحسن رسولی نام پدر سید جلال دارای ۱۱۸۶۶۰۲ رای
۱۵ _ خانم ناهید خداکرمی نام پدر رضا دارای ۱۱۷۲۷۸۲ رای
۱۶ _ آقای مجید فراهانی نام پدر محمدرضا دارای ۱۱۷۱۶۰۹ رای
۱۷ _ خانم زهرا نژادبهرام نام پدر جمشید دارای ۱۱۳۳۰۴۸ رای
۱۸ _ آقای سیدمحمود میرلوحی جوآبادی نام پدر سید رضا دارای ۱۱۲۱۲۳۷ رای
۱۹ _ خانم الهام فخاری نام پدر حسین دارای ۱۱۱۲۱۲۶ رای
۲۰ _ آقای محمد علیخانی نام پدر قدرت الله دارای ۱۰۷۰۰۲۵ رای
۲۱ _ آقای بشیر نظری نام پدر خلیل دارای ۱۰۶۶۸۱۳ رای
۲۲ _ آقای مهدی چمران نام پدر حسن دارای ۶۵۶۱۳۶ رای
۲۳ _ آقای علیرضا دبیر نام پدر رکن الدین دارای ۵۲۸۶۰۳ رای
۲۴ _ آقای حبیب کاشانی نام پدر رضا دارای ۴۷۳۴۸۸ رای
۲۵ _ آقای مرتضی طلائی نام پدر باقر دارای ۴۶۸۴۲۸ رای
۲۶ _ آقای جلال ملکی نام پدر حسن دارای ۴۵۵۲۸۶ رای
۲۷ _ خانم الهه راستگو نام پدر نصرت الله دارای ۴۴۴۶۳۵ رای
۲۸ _ آقای محسن پیرهادی نام پدر علی اکبر دارای ۴۴۲۲۳۳ رای
۲۹ _ آقای پرویز سروری نام پدر رمضانعلی دارای ۴۰۷۲۶۹ رای
۳۰ _ آقای اقبال شاکری نام پدر علیمراد دارای ۳۸۱۱۸۳ رای
۳۱ _ خانم زهره سادات لاجوردی نام پدر سید اسداله دارای ۳۶۸۷۴۸ رای
۳۲ _ آقای رضا تقی پورانوری نام پدر محمود دارای ۳۶۸۶۸۳ رای
۳۳ _ آقای مجتبی شاکری نام پدر غلام دارای ۳۶۵۷۶۷ رای
۳۴ _ آقای غلامرضا قاسمیان نام پدر حسن دارای ۳۶۴۰۸۱ رای
۳۵ _ آقای هادی ذاکری نام پدر غلامرضا دارای ۳۶۳۰۴۱ رای
۳۶ _ آقای حمزه شکیب نام پدر اسد دارای ۳۵۲۱۰۳ رای
۳۷ _ آقای عبدالمقیم ناصحی نام پدر احمد دارای ۳۴۹۸۳۳ رای
۳۸ _ آقای سیدعلی ریاضنام پدر سیداحمد دارای ۳۴۶۳۸۲ رای
۳۹ _ آقای مهدی اقراریان نام پدر پرویز دارای ۳۳۹۷۴۰ رای
۴۰ _ خانم سوده نجفی نام پدر اکبر دارای ۳۳۹۲۴۸ رای
۴۱ _ آقای ابوالفضل قناعتی نام پدر فضل اله دارای ۳۳۷۸۷۲ رای
۴۲ _ آقای بابک نگاهداری نام پدر محمد حسین دارای ۳۱۷۹۶۶ رای
۴۳ _ آقای یاشار سلطانی نقده نام پدر مهدی دارای ۲۵۶۴۲۴ رای
۴۴ _ آقای حسین راغ فر نام پدر محمد دارای ۱۳۱۲۰۷ رای
۴۵ _ آقای محمدمهدی تندگویان نام پدر محمدجواد دارای ۱۲۸۶۰۴ رای
۴۶ _ آقای محسن سرخو نام پدر موسی دارای ۱۰۹۱۶۷ رای
۴۷ _ آقای اسمعیل دوستی نام پدر اسد دارای ۹۲۷۱۱ رای
۴۸ _ آقای احمد حکیمی پور نام پدر مراد علی دارای ۹۱۰۲۴ رای
۴۹ _ آقای محمدعلی زم نام پدر غلامرضا دارای ۷۹۱۵۴ رای
۵۰ _ آقای هادی ساعی بنه کهل نام پدر ولی دارای ۶۶۴۴۶ رای
۵۱ _ آقای علیرضا علی خانی نام پدر ابراهیم دارای ۵۷۲۶۷ رای
۵۲ _ آقای عباس جدیدی نام پدر محمد دارای ۵۶۳۹۵ رای
۵۳ _ خانم فاطمه دانشور نام پدر عزت اله دارای ۵۱۴۰۰ رای
۵۴ _ آقای احمد دنیامالی نام پدر رجب دارای ۴۵۷۳۷ رای
۵۵ _ آقای عبدالحسین الله کرم نام پدر حسینعلی دارای ۳۷۲۷۹ رای
۵۶ _ آقای میثم مظفر نام پدر حسین دارای ۳۶۹۸۱ رای
۵۷ _ خانم آمنه شیرافکن فدیهه نام پدر علی اصغر دارای ۳۳۷۳۹ رای
۵۸ _ آقای خسرو صالحی نام پدر علی اصغر دارای ۳۲۹۷۵ رای
۵۹ _ آقای حسین رضازاده نام پدر مجتبی دارای ۳۲۷۴۳ رای
۶۰ _ آقای تورج فرهادی نام پدر محمد دارای ۲۸۷۷۵ رای
نظر شما