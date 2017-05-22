برخورد با متخلفان انتخابات اهواز/ بازشماری آرا دغدغه اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله خون میرزایی دوشنبه شب در یک گفت و گوی تلویزیونی در خصوص انتخابات شورای شهر اهواز اظهار کرد: انتخابات ۲۹ اردیبهشت امسال حماسه دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی بود؛ این حماسه را مجریان انتخابات که غافلگیر شدند و تمهیدات آن را ندیده بودند به خوبی حس کردند. انتخابات کاملا پرشور و رقابتی بود و مردم حضور بسیار پررنگ داشتند که می توان گفت این انتخابات حماسه ای مثل دوم و سوم خرداد بود.

وی افزود: انتخابات شوراها در اهواز با ۴۱۳ شعبه اخذ رأی انجام شد و همچنین مجموعه آرا چشمگیر و بالا بود؛ بر خلاف شمارش الکترونیکی آرا در تهران ولی کلانشهرهایی مثل اهواز که شمارش آرا به صورت دستی انجام می شود زمان بیشتری نیاز بود.

سرپرست فرمانداری اهواز تصریح کرد: با توجه به این مشارکت بالا و تعداد بسیار بالای داوطلبان که محاسبه آرا و شمارش آنها را با مشکل مواجه کرده بود، زمان طولانی برای شمارش سنجیده و درست آرا نیاز داشت.

خون میرزایی ادامه داد: در دوره های گذشته که میزان مشکارت و تعداد داوطلبان کمتر بود باز هم شمارش و اعلام آرا دست کم چهار روز طول می کشید.

وی بیان کرد: ما در این دوره سعی کردیم که اولا دقت را فدای سرعت نکنیم و با شفافیت، امانت داری، عمل به قانون و تعهد به اینکه هر آنچه خواست مردم هست از صندوق رأی بیرون بیاید به استقبال این انتخابات رفته و تا پایان ادامه دادیم.

سرپرست فرمانداری اهواز بیان کرد: بلافاصله یکی دو روز پس از اینکه با شمارش آرا به یک حدودی از آرا رسیدیم متوجه شدیم که گمانه زنی های بسیاری در بیرون انجام و در فضای مجازی آمار ضد و نقیض نادرستی پخش می شود که می توانست ذهن شهروندان خوزستانی را فریب بدهد؛ بنابراین روز یکشنبه حسب مصوبه و دستور شورای تأمین خوزستان برای اینکه تقریب آرا و وضعیت رقابتی انتخابات را به سمع و نظر مردم برسانیم و اینکه آرای ۳۳۳ شعبه اخذ رأی تقریبا در سامانه جامع فرمانداری ثبت شده بود آنها را اعلام کنیم.

خون میرزایی اضافه کرد: در این اعلام اولیه که آرای غیرقطعی بودند سعی کردیم بین ۳۰ تا ۶۰ نفر افراد صدر جدول را اعلام کنیم تا مشخص شود که رقابت بین کدام ۶۰ نفر هست ولی این آرا غیرقطعی است و وظیفه ما صیانت از آرا، شمارش درست آنها، دقت بالا و خواندن تمام آرایی هست که مردم به صندوق انداخته اند.

وی خطاب به داوطلبان و مردم گفت: آرای تمامی داوطلبان و شهروندان با دقت و صحت کافی حتما شمارش و به اطلاع و استحضار آنها می رسد.

خون میرزایی خبر داد: یکشنبه شب از مجموع ۴۱۳ شعبه اخذ رأی، آمار به دست آمده از ۴۰۴ شعبه را در سامانه درج و به هیئت نظارت اعلام کردیم. با توجه به اینکه در این فاصله هیئت نظارت باید آرا را بررسی و نتیجه را به ما منعکس کند تا ما به استناد نظریه هیئت نظارت آرای قطعی را اعلام کنیم طبیعتا کار تا حد زیادی دست این هیئت است.

سرپرست فرمانداری اهواز گفت: در این انتخابات تکلیف بر ما تمام شده تا پاسدار حقوق شهروندان و مردم باشیم. ما منتظر اعلام نتایج از طرف هیئت نظارت هستیم ولی با توجه به اینکه خدشه هایی در آرا وجود داشت، دقت کافی در برخی از شعب اخذ رأی وجود نداشت با توافق هیئت های اجرایی، نظارت، بازرسی و هیئت عالی نظارت انتخابات شوراها که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هستند مقرر شد تا تعدادی از این شعب و صندوق ها که آرای مخدوش، نادرست، غیردقیق، دستکاری شده و حتی ناشیانه تعرفه های اسکن شده در آنها انداخته شده بود (با نگاه اول قابل تشخیص بوده و همکاران تیزبین مستقر در شعب آنها را شناسایی کرده بودند) همه را مشمول بازشماری کردند.

وی افزود: مجموعه دستگاه ها، هیئت نظارت، بازرسی و اجرایی در یک سایتی زیرنظر دوربین های مداربسته در حال بازشماری هستند که قطعا آرای غیرقطعی اعلام شده توسط هیئت نظارت پالایش و اصلاح می شود و آرای قطعی و صحیح به ما ابلاغ می شود که بر اساس آن به استحضار مردم می رسانیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا با افراد متخلف برخورد می شود، تأکید کرد: در قانون مشخص شده و چون فعلا درگیر کار اصلی یعنی شمارش و اعلام نتایج هستیم باید این مرحله را پشت سر بگذاریم و هر شعبه یا صندوقی که امانت داری درستی در آن صورت نگرفته باشد قطعا با عواملی که این امانت را به خوبی رعایت نکرده باشند، برخورد قضایی می شود

سرپرست فرمانداری اهواز در پایان هشدار داد: مُر قانون وجود دارد و برخورد با متخلف در این زمینه پیش بینی شده و اینها مباحث بعدی هست. فعلا دغدغه ما شمارش دقیق و درست آرا است و به موقع بعد از اعلام آرا به مردم آن وقت با متخلفان در سطوح مختلف (کسانی که خوب امانتداری نکرده و یا اینکه کارهای دیگری انجام دادند) برخورد می کنیم.