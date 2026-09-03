پایان هشتمین جایزه ارغوان با نکوداشت بهرام بیضایی 

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین پایانی هشتمین دوره جایزه ادبی ارغوان شامگاه چهارشنبه یازدهم شهریور ماه در پردیس تئاتر و موسیقی دکر (باغ کتاب) با حضور چهره‌هایی همچون ابراهیم حقیقی، احمد پوری، حسین سناپور، میترا الیاتی، فرشته نوبخت، امیر اثباتی، فرهاد توحیدی، حمید امجد، ژیلا اسماعیلیان، محمدرضا غفاری و ... برپا شد.

در آغاز این برنامه، کاظم سیاحی که اجرای برنامه را بر عهده داشت، گزارش دبیرخانه جایزه را درباره روند برگزاری هشتمین دوره جایزه ارغوان ارایه کرد.

در ادامه، اوژن حقیقی، دبیر جایزه ارغوان با خوشامدگویی به حاضران عنوان کرد که مراسم اختتامیه جایزه هشتم ارغوان به دلیل شرایط اجتماعی و جنگ، در قیاس با دوره‌های گذشته با تاخیر برگزار شد.سپس بهرنگ تنکابنی، عضو شورای سیاست‌گذاری جایزه ارغوان، مهم‌ترین دستاورد این جایزه را گردآوری گنجینه‌ای ارزشمند از آثار داستان‌نوبسان جوان دانست و عنوان کرد که بیش از هشت هزار قصه در این همه سال فراهم آمده است.

او از تولید کتاب‌های صوتی از آثار برگزیدگان به عنوان یکی از اقدامات جایزه در جهت حمایت از آثار برگزیده یاد کرد و نیز خبر داد که قرار است سریالی با اقتباس از آثار یکی از دوره‌های جایزه که با عنوان «آخرین بار» برگزار شد، ساخته شود و گروه فیلمنامه‌نویسان آن از بین جوانان شرکت‌کننده در جایزه تشکیل خواهد شد.

به گفته او، سریال «آنتولوژی» بین ۸ تا ۱۲ قسمت ساخته‌ می‌شود. همچنین او ابراز امیدواری کرد ‌که فصل اول این سریال تا پایان سال ساخته شود.

پخش یک کلیپ تصویری، بخش بعدی این برنامه بود. سپس فرناز قربانی، یکی از برگزیدگان دوره‌های دوم وپنجم جایزه ارغوان که موفق به انتشار کتاب خود شده، از برگزارکنندگان این جایزه قدردانی کرد که برگزیدگان را به حال خود رها نمی‌کنند.

او گفت جایزه ارغوان به من یاد داد در روزهای سخت، هیچ ابزاری بهتر از نوشتن نداریم و امیدوارم جوانان همچنان بنویسند.

سپس فرشته نوبخت به نمایندگی از هیات انتخاب جایزه، بیانیه این هیات را ارایه کرد. او در بخشی از این بیانیه، نوشتن را کشف لایه‌هایی دانست که در سایه روزمرگی و عادت از نظر پنهان می‌مانند. این داستان‌نویس عنوان کرد نویسنده، اندیشه‌ای را دیکته نمی‌کند و برای دل خود نمی‌نویسد بلکه آگاهانه زبان بی‌زبانان است و از این نظر نوشتن، دشوارترین و گاه ناممکن‌ترین هنرهاست.

نوبخت در بخش دیگری از این بیانیه، ادبیات را نجات‌بخش دانست و در توضیح این موضوع عنوان کرد: ادبیات، جلوه‌ی آگاهی جمعی و دانایی جامعه‌ای است که می‌خواند، می‌نویسد و می‌اندیشد و خوشبخت مردمی که جوانانش کتاب می‌خوانند و با داستان زندگی می‌کنند. دیده‌ام جوان تازه‌نفس داستان‌نویس ما چگونه گام در مسیری می‌گذارد که شالوده‌اش پرسشگری و تعامل است.

در ادامه، اسامی برگزیدگان دهم تا سوم با حضور نوبخت، میترا الیاتی و فرهاد توحیدی به شرح زیر اهدا شد:

دهم/ گندم‌ جمال‌پور از تهران

نهم/ صبا آقاجانی از البرز

هشتم/ محبوبه شیرزاد از استان فارس

هفتم/ ملیکا چالی از تهران

ششم/ حامد امینی از تهران

پنجم/ نیوشا نادری از تهران

چهارم/ شقایق برادران از مازندران

در بخش بعدی برنامه، نکوداشت بهرام بیضایی با حضور حمید امجد، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و پژوهشگر تئاتر برگزار شد. امجد، یادداشتی را درباره بهرام بیضایی ارائه کرد. او در این یادداشت به مشکلات و موانعی که بیضایی در ساخت آثارش، دریافت مجوز برای انتشار کتاب‌هایش و مسائلی که برای تدریس در دانشگاه با آن مواجه شده بود، اشاره کرده و در عین حال از او به عنوان هنرمندی یاد کرد که با وجود تمام مشغله‌هایش همواره به آثار جوانان توجه می‌کرد و هرگز درخواست آنان را برای خوانش آثارشان رد نمی‌کرد چراکه همواره به این می‌اندیشید شاید با خوانش اثری، استعدادی تازه را کشف کند و او را یاری رساند.

امجد در بخش دیگری از یادداشت خود از سخت‌کوشی بیضایی سخن گفت و عنوان کرد که او نبوغ را باور نداشت و همواره به اصالت کار می‌اندیشید و هرگز مسائل و موانعی را که در زندگی با آن مواجه شد، بهانه نکرد بلکه همواره کار کرد و کار کرد.

در ادامه، احمد پوری به نمایندگی از هیات داوران جایزه، با تبریک به برگزیدگان جایزه با اشاره به روند برگزاری هشت دوره ارغوان به بیان بعضی نکات پرداخت و گفت: در هر دوره فقط شاهد داستان نیستیم بلکه شاهد فضای جامعه هستیم که بسیار جالب است. در بعضی دوره‌ها شاهد داستان‌های نومیدانه بودیم.

اما این دوره شاهد پیشرفت کار نویسندگان جوان بودیم و از سوی دیگر در این نوشته‌ها چیز عجیبی بود که بررسی آن بر عهده ناقدان است؛ نوعی گذشته‌گرایی در بعضی آثار وجود داشت و نگارش داستانی تاریخی توسط یکی از نویسندگان، قابل تامل بود.

این نویسنده و مترجم خطاب به برگزیدگان جایزه ارغوان گفت: به راهی قدم گذاشته‌اید که چندان هم ساده نیست اما با تلاش خود اگربه موفقیت برسید، گام‌های بعدی را با اشتیاق بیشتری برخواهید داشت. در بخش پایانی برنامه، جوایز برگزیدگان سوم تا اول با حضور پوری و حسین سناپور به شرح زیر اهدا شد.

سوم/ اردشیر یوسف‌زادگان از استان فارس

دوم/ زهرا شاه‌حسینی از البرز

اول/ علیرضا میرمصطفوی از تهران