  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

اصفهان میزبان چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر

اصفهان میزبان چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر

محسن گرجی، در حاشیه نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری و رونمایی از پوستر چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر گفت: چارچوب اجرایی جشنواره در حال نهایی‌شدن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن گرجی، در حاشیه نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری و رونمایی از پوستر چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر گفت: چارچوب اجرایی جشنواره در حال نهایی‌شدن است و تلاش می‌کنیم در این دوره زمینه مشارکت گسترده‌تر بخش‌های مختلف مد و لباس فراهم شود.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، با اشاره به سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای استفاده بیشتر از ظرفیت استان‌ها و تمرکززدایی از برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در پایتخت افزود: برای میزبانی جشنواره با چند استان گفت‌وگو شد و در نهایت اصفهان انتخاب شد.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس افزود: در انتخاب میزبان، مجموعه‌ای از شاخص‌ها از جمله ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، پیشینه و توانمندی‌های مرتبط با صنعت مد و لباس، ظرفیت بخش خصوصی و آمادگی مجموعه مدیریتی و اجرایی استان مورد بررسی قرار گرفت.

گرجی درباره رویکردهای دوره چهاردهم گفت: ضمن حفظ تجربه‌های موفق دوره گذشته، برخی بخش‌ها و فرآیندها با توجه به نقدها و تجربه‌های به‌دست‌آمده تقویت خواهند شد.

وی همچنین مشارکت گروه‌های مختلف را از محورهای این دوره دانست و ادامه داد: جشنواره صرفاً معطوف به دانشجویان و استعدادهای جوان نیست و حضور پیشکسوتان و خبرگان این حوزه نیز مورد توجه قرار دارد. تلاش می‌کنیم زمینه تعامل میان نسل‌های مختلف فعال در حوزه مد و لباس فراهم شود.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به فناوری‌های نوین نیز گفت: در این دوره موضوعاتی مانند هوش مصنوعی را جدی‌تر دنبال می‌کنیم تا از ظرفیت فناوری‌های جدید در فرآیند خلاقیت و طراحی استفاده شود.

گرجی افزود: اصفهان می‌تواند با تکیه بر پیشینه فرهنگی و هنری خود، زمینه‌ای برای پیوند میان هویت ایرانی و طراحی معاصر ایجاد کند.

چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر در هفته پایانی دی‌ماه یا هفته نخست بهمن‌ماه، به میزبانی استان اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6936380
طاهره تهرانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها