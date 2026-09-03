توزیع ۳۰۰ بسته حمایتی بین نیازمندان لنگرود در قالب «قرار دوازدهم»

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدحامد حسینیاشکوری بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها از تهیه و توزیع ۳۰۰ بسته حمایتی در قالب طرح «قرار دوازدهم» بین نیازمندان این شهرستان به مناسبت هفته وقف خبر داد و اظهار کرد: این بستههای حمایتی با هدف کمک به خانوادههای نیازمند و در راستای عمل به نیت واقفان خیراندیش و استفاده از ظرفیت درآمدی بقاع متبرکه و موقوفات شهرستان لنگرود تهیه و توزیع شده است.
حجت الاسلام حسینیاشکوری افزود: ارزش مجموع این بستههای حمایتی ۶ میلیارد ریال است که از محل درآمد بقاع متبرکه و موقوفات شهرستان لنگرود تأمین شده و در اختیار افراد و خانوادههای نیازمند قرار میگیرد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنگرود با اشاره به اهمیت اجرای طرح «قرار دوازدهم» تصریح کرد: یکی از رویکردهای مهم اداره اوقاف، بهرهگیری از ظرفیت موقوفات و بقاع متبرکه برای رفع نیازهای اجتماعی و حمایت از اقشار کمبرخوردار است.
وی در پایان تصریح کرد: اجرای چنین برنامههایی در کنار فعالیتهای فرهنگی و قرآنی، زمینه تحقق نیت واقفان و تقویت نقش اجتماعی بقاع متبرکه را فراهم میکند و این روند با برنامهریزی هدفمند ادامه خواهد داشت.
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