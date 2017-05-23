مهرتایید میشل عون برموضع مخالف وزیرخارجه لبنان درباره بیانیه ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، «میشل عون» رئیس جمهور لبنان موضع وزیر خارجه این کشور در مخالفت با بیانیه صادره از سوی کنفرانس موسوم به کنفرانس عربی-اسلامی-آمریکایی را که اخیرا در ریاض برگزار شده و طی ادعایی «حزب الله را تروریستی خوانده بود»، تایید کرد.

میشل عون روز سه شنبه طی سخنانی گفت: آنچه وزیر امور خارجه در خصوص موضع لبنان در قبال بیانیه ریاض گفت ۱۰۰ درصد صحیح است.

«جبران باسیل» وزیر امور خارجه لبنان پیش از این اعلام کرده بود که کشورش از مضمون بیانیه ای که روز یکشنبه در پایان کنفرانس عربی-اسلامی-آمریکایی در ریاض پایتخت عربستان صادر گردید، غافلگیر شده است.

باسیل روز یکشنبه طی مطلبی در صفحه رسمی خود در توئیتر افزود: ما از اعلامیه ریاض آگاهی نداشتیم بلکه مطلع بودیم پس از کنفرانس بیانیه ای صادر نخواهد شد و در حالی که در هواپیما در مسیر برگشت بودیم از انتشار این بیانیه و محتوای آن غافلگیر شدیم.