افسانه ماهیان کارگردان نمایش «از زیرزمین تا پشت بام» درباره اولین اجرای بین المللی این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: قرار است از ۱۵ خردادماه به کشور یونان و شهر آتن سفر کنیم تا نمایش «از زیرزمین تا پشت بام» را در فستیوال بین المللی تئاتر یونان که هر سال در آتن برگزار می شود و یکی از قدیمی ترین فستیوال های تئاتر آتن است، روی صحنه ببریم.

وی با بیان اینکه قرار است روزهای ۱۸ و ۱۹ خردادماه (۸ و ۹ ژوئن) نمایش «از زیرزمین تا پشت بام» در فستیوال بین المللی تئاتر یونان اجرا شود درباره گروه بازیگری این نمایش یادآور شد: متأسفانه وقتی تاریخ اجرای در فستیوال تئاتر یونان مشخص و قطعی شد، بازیگران نمایش درگیر پروژه های کاری دیگری بودند و از این رو نمی توانستند در این فستیوال حضور پیدا کنند.

کارگردان «از زیرزمین تا پشت بام» ادامه داد: از آنجایی که این اولین سفر و اجرای بین المللی «از زیرزمین تا پشت بام» است تصمیم گرفتم با بازیگران جوان تر اثر را در فستیوال تئاتر یونان به صحنه ببرم از این رو سعید زارعی، نسرین درخشان زاده، مهران شجاع و ایلکای بیلگیس در این اجرا به ایفای نقش می پردازند.

ماهیان با اشاره به اینکه دیگر عوامل این اثر نمایشی برای اجرا در فستیوال تئاتر یونان تغییری نداشته است، گفت: طراح صحنه، نور و لباس نمایش «از زیرزمین تا پشت بام» منوچهر شجاع است و طراحی صدا، افکت و موسیقی محمدرضا جدیدی و زمان وفاجویی به عنوان دستیار برنامه ریز حضور دارد. گیتاریست و خواننده گروه هم تغییر نکرده است.

نمایش «از زیرزمین تا پشت بام» زمستان ۹۵ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفت. صابر ابر، هوتن شکیبا، الهام کردا و مارن ون هولک در اجرای عمومی این اثر به ایفای نقش پرداختند.