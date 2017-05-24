۳ میلیون نفر موفق به شرکت در انتخابات نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حدود سه میلیون نفر موفق به رای دادن نشدند، گفت: من به عنوان یک عضو هیئت اجرایی انتخابات از کسانی که ساعت ها در صف ایستادند و از آنها رای گیری نشد، عذرخواهی می‌کنم.

وی با بیان اینکه قطعا حضور این افراد در شور انتخابات موثر بود، افزود: طبق برآورد برخی اساتید دانشگاه شهید بهشتی هم از بالای سه میلیون نفر رای گیری نشد.

عضو هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: شب انتخابات و روز انتخابات تا شمارش آراء هیات اجرایی در وزارت کشور مستقر بودیم. متاسفانه نشد از کسانی که بعد از ۱۲ شب در حوزه های انتخابیه حضور داشتند رای گیری انجام شود.

امیری تصریح کرد: حضور مردم بسیار پر شور و پرشکوه بود و مردم به فرمایش مقام معظم رهبری که فرموده بودند مشارکت حداکثری باشد لبیک گفته بودند و کسانی بودند که در ۲۹ اردیبهشت ۶ تا ۷ ساعت برای رای دادن در صف بودند.

وی یادآور شد: تعداد قابل توجهی هم ساعت‌ها در صف منتظر بودند، اما متاسفانه بعد از ۱۲شب نشد که از آنها رای گیری کنند. من همان موقع از بعضی کارشناسان وزارت کشور پرسیدم در عین حال از طریق فضای مجازی نیز صف های جمعیت را در استان های مختلف برای من می فرستادند که جمعیت قابل توجهی بود و طبق اعلام کارشناسان وزارت کشور در همان شب، ایشان عدد حدود ۳ ملیون نفر را به من گفتند.

عضو هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری همچنین گفت: در عین حال بعضی از استادان دانشگاه شهید بهشتی نیز برآوردی کردند و آنها نیز اعلام کردند که نشد از بالای ۳ میلیون نفر رای گیری انجام شود. من به عنوان یک عضو هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری از کسانی که ساعت ها در صف منتظر شدند و نشد از آنها رای گیری به عمل بیاید، عذرخواهی می‌کنم و قطعا حضور آنها در شور انتخابات موثر بود و ان‌شاءالله خداوند از آنها قبول خواهد کرد.

وی در خصوص شعبی که حدود ساعت ۱۰ صبح رای گیری را آغاز کردند نیز اظهار کرد: به دلیل اینکه در بعضی از حوزه ها سیستم احراز هویت با اختلالاتی مواجه شد، رای گیری کمی با تاخیر آغاز شد.

امیری همچنین درخصوص آرای باطله و نوشتن اسامی کسانی همچون مینو خالقی در اصفهان و محمود احمدی نژاد روی برگه‌های اخذ رای گفت: این جزئیاتی است که من در جریان جزئیات نیستم. نزدیک به ۱ میلیون رای باطله وجود داشت که توضیحات آن را وزیر کشور ارائه دادند.