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۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۱۷

به کارگردانی همایون اسعدیان

«سوگند» تا چند روز دیگر کلید می‌خورد/ مذاکره با برخی بازیگران

«سوگند» تا چند روز دیگر کلید می‌خورد/ مذاکره با برخی بازیگران

سریال «سوگند» به کارگردانی همایون اسعدیان تا چند روز دیگر جلوی دوربین می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «سوگند» به کارگردانی همایون اسعدیان مدتی است که پیش تولید خود را می گذراند و فیلمنامه آن برای ساخت کامل است.

این سریال برای شبکه سه ساخته می شود و این روزها با بعضی از بازیگران مذاکره شده و حتی تست گریم بعضی از آنها نیز انجام شده ولی با بعضی دیگر از بازیگران سریال به قطعیت کامل نرسیده اند.

داستان این سریال در سه دهه رخ می دهد و به خانواده ای اشاره دارد که داستان زندگی شان از دهه ۶۰ شروع شده، بخشی از آن در دهه ۷۰ روایت می شود و بخشی هم تا دهه ۸۰ ادامه دارد. این خانواده با وقایع مختلفی از جنگ گرفته تا مسایل مختلف رو به رو هستند.

کد مطلب 3989681
عطیه موذن

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