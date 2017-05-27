به گزارش خبرنگار مهر، سریال «سوگند» به کارگردانی همایون اسعدیان مدتی است که پیش تولید خود را می گذراند و فیلمنامه آن برای ساخت کامل است.

این سریال برای شبکه سه ساخته می شود و این روزها با بعضی از بازیگران مذاکره شده و حتی تست گریم بعضی از آنها نیز انجام شده ولی با بعضی دیگر از بازیگران سریال به قطعیت کامل نرسیده اند.

داستان این سریال در سه دهه رخ می دهد و به خانواده ای اشاره دارد که داستان زندگی شان از دهه ۶۰ شروع شده، بخشی از آن در دهه ۷۰ روایت می شود و بخشی هم تا دهه ۸۰ ادامه دارد. این خانواده با وقایع مختلفی از جنگ گرفته تا مسایل مختلف رو به رو هستند.