به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «حراج بزرگ» ساخته آرش انیسی محصول مرکز مستند سوره در یکصد و چهاردهمین برنامه «سینما روایت» همراه با نقد و بررسی، رونمایی می شود.

مستند «حراج بزرگ» با موضوع چای ایرانی به بررسی معضلات تولید در کشور می پردازد.

آرش انیسی پیش از این تدوین فیلم سینمایی «در امتداد شهر» و مستندهایی مانند «آزادراه»، مجموعه اول «فرمانده» و ساخت فیلم های داستانی «ای پدر ما که در آسمانی»، «دست های کوچک»، «بازتاب یک ذهن ناتمام»، «در سوگ سیاوش»، «سودوکو» و «نرگس» را در کارنامه خود دارد.

عوامل فیلم مستند «حراج بزرگ» عبارتند از تصویربردار: سید جواد سیدی، عادل انیسی، امیر اصانلو، تدوین و صداگذاری: آرش انیسی، تحقیق و پژوهش: شقایق شوریان، دستیار کارگردان و برنامه ریز: نیما انیسی، مدیر تولید: عادل انیسی، مشاور اقتصادی: مهلا شوریان، تصویربرداری هوایی: سید جواد سیدی، جلوه های ویژه دیداری: فرید خاکساری و تهیه کننده: آرش انیسی.

محمدتقی فهیم به عنوان منتقد به همراه آرش انیسی کارگردان در نشست نقد و بررسی حاضر خواهند بود.

این برنامه یکشنبه ۷ خرداد ساعت ۱۷ و در مجتمع فرهنگی، هنری اسوه برگزار می شود که ورود و حضور برای عموم آزاد و رایگان است.