اکران افطار تا سحر به شهر بابل رسید/ سینماها قبلا تعطیل بود

نادر مقدس کارگردان سینما و مدیر سینما «هنر و تجربه» شهر بابل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح اکران رمضان در این شهر گفت: اکران رمضان در شهر بابل تا به امروز اجرایی نشده بود و امسال به عنوان یک سینمادار اولین تجربه ماه رمضان در زمینه اکران را پیش رو دارم. با توجه به اینکه تجربه ای در این زمینه نداشتم، بعد از تحقیقات متوجه شدم که سینماهای استان مازنداران در طول ماه مبارک رمضان، در طول روز تعطیل است و هیچ فیلمی نمایش داده نمی شود.

وی با اشاره به اینکه در این استان مردم در طول رمضان به سینما نمی روند، بیان کرد: سینماها بعد از افطار در صورت وجود مخاطب، شاید یک سانس نمایش فیلم داشته باشند. البته این را باید بگویم که روز گذشته از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران نامه ای برای من ارسال شد که در آن نامه آمده بود ما می توانیم سانس هایی تا سحر برای نمایش فیلم داشته باشیم.

این کارگردان سینما تاکید کرد: در تلاش هستم تا برنامه مناسبی برای اجرایی شدن این تجربه در شهر بابل داشته باشم، امیدوارم بتوانیم مردم این شهر را قانع کنیم تا قبول کنند سینما می‌تواند بخشی از برنامه شبانگاه های رمضان باشد.

وی ادامه داد: شهر بابل بعد از افطار از فضای بسیار زنده و پرشوری برخوردار است که امیدوارم بتوانیم سینما را نیز بخشی از لحظات مردم بعد از افطار قرار دهیم. حتی از گروه های تئاتر این شهر خواسته ام که اگر می توانند برای بعد از افطار، اجراهایی را در نظر گیرند و مردم را به سمت فعالیت های فرهنگی در این شهر سوق دهند.

مقدس در پایان گفت: بسیاری از افراد معتقدند این طرح در بابل نمی تواند به صورت موفق اجرا شود، اما ما این تجربه را پشت سر می گذاریم و تمام تلاش خود را برای جذب مردم به سینماها انجام می دهیم.