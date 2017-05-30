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۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۸

مجازات عدم پرداخت بهای آب، برق، تلفن و گاز تعیین شد

مجازات عدم پرداخت بهای آب، برق، تلفن و گاز تعیین شد

نمایندگان مجلس، مجازات عدم پرداخت بهای خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب ماده‌ای، مشترکان مجاز انشعاب‌های یاد شده اعم از دولتی یا غیردولتی را مکلف کردند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده می‌شود، خدمات آب، برق، گاز و فاضلاب آنان توسط دستگاه ذیربط قطع می‌شود.

در صورت استنکاف مشترک از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق، مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا قابل وصول می‌باشد.

همچنین طبق تبصره این ماده، مقرر شد آئین‌نامه اجرایی این قانون از طریق وزارتخانه‌های نیرو، نفت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارت کشور، تنظیم و به تصویب هیأت وزیران برسد.

نمایندگان با ۱۸۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در مجلس، این ماده را به تصویب رساندند.

کد مطلب 3992296

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    نظرات

    • رضایی IR ۱۱:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      6 0
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      اگر درآمد نمایندگان محترم و مسئولین خدمتگزار را داشتیم قطعا پرداخت می کردیم .امام فرمودند این انقلاب مال کوخ نشین هاست اما در واقع این کاخ نشینانندکه عرصه را بر کوخ نشینان روز به روز تنگ تر میکنند.
    • بدبخت IR ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      5 0
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      در مورد برخورد با مفاسد اقتصادی اینجوری جدی باشید نه در برابر پراخت نکردن فیش آب وبرق توسط مردم بدبخت
    • مجید IR ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      1 0
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      مگه تا حالا بعلت یه دوره بدهی قطع نمیکردن که حالا قانونیش کردن .اولین هدیه بعد انتخابات.
    • فرزند انقلاب IR ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      0 0
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      گفتن قراربوده مجانی باشه ...
    • عليمردان IR ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      2 1
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      يادمه يه زماني قرار بود همه اينا مجاني باشه
    • بهمن IR ۱۳:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      2 1
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      نمایندگان محترم یادشون رفته قرار بود مجانی بشه
    • فقر IR ۱۳:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      1 0
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      بخدا کمر مردم بخاطر هزینه های بالای قبوض شکسته ، مردم از کجا بیارن ?
    • علی IR ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      0 0
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      اول برق و گاز رو گران میکنند که کمر مردم بشکنه و بعد هم تهدید میکنند .
    • م IR ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      0 0
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      مردم فقیر که پول غذا خوردن ندارن حالا آب هم نباید بخورن ؟
    • علی IR ۱۳:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      0 0
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      خیلی جالبه گاز رو به مدت 14 ماه به صورت رایگان به ترکیه حامی داعش میدن بعد از مردم خودمون چند برابر پولشو می گیرن تازه اگه هم تاخیر کنیم گاز و آب و برق رو قطع میکنن علی برکت الله
    • حسین IR ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      0 0
      پاسخ
      این نمایندگان یا اوضاع مردم را نمی فهمند یا خودشان را به اون راه زدن.
    • درمانده IR ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      0 0
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      دلمون خوشه نماینده انتخاب کردیم که وکیلمون بشه و از حقمون دفاع کنه.اخه قبضها شده 10 برابر. تصویب کنین همین 45 تومنو ندن . در عوض قبضها بشه مثل قبل . بقیه گرونیها پیشکش...
    • امین روهنده IR ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      0 0
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      مردم نان شب ندارند بخورن و تمام اقتصاد مملکت نابود شده و نمایندگان بجای کمک به مردم فکر نابود کردن مردم هستند.
    • حجت اله IR ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      0 0
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      هنوز چیزی نگذشته از انتخابات بودجه بلاعوض آنرا مردم باید پرداخت کنند
    • انقلابی IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      1 0
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      امام خمینی فرمودند مجانی
    • امین IR ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      1 0
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      این بود آب و برق مجانی
    • تاکید حضرت آقا رفاه مردم IR ۱۴:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      0 0
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      در همین جلسه ای کاش قانونی تصویب میشد مبنی بر حمایت از کسب و کار آنلاین و افزایش حقوق حقوق بگیران . کمی عجیب است برای گرفتن اجبار می آید اما برای رفاه عمومی مردم اجبار نمی آید.
    • مهیار IR ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      0 0
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      حالا خوبه قرار بود مجانی باشه ضمنا خلاف قانون اساسیه
    • ادم مثلا IR ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      0 0
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      واقعا اثرات حضور صد درصدی حس می شود،در مجلس فقط دونفر مخالف بوده و باقی رضایت خود را اعلام کرده اند،و نپرسیدند که چرا مردم قبوض را پرداخت نمیکنند ؟
    • اسلامی IR ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      0 0
      پاسخ
      یه زمانی قرار بود مجانی بشه حالا مجازت میزارن برای پرداخت نکردنش
    • سجاد IR ۱۶:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      0 0
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      مگر از خدا نمیترسید.زجر مردم تا کی؟بخدا مردم رو بیچاره کردید.
    • مجلس IR ۱۶:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      0 0
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      ماشالا به مجلسی ها..... اگه مردم پول داشته باشن چرا پول آب و برق رو پرداخت نکنن. اول بیاین کار واسه ما پیدا کنین که پول داشته باشیم بدیم.

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