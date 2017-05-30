مجازات عدم پرداخت بهای آب، برق، تلفن و گاز تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب ماده‌ای، مشترکان مجاز انشعاب‌های یاد شده اعم از دولتی یا غیردولتی را مکلف کردند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده می‌شود، خدمات آب، برق، گاز و فاضلاب آنان توسط دستگاه ذیربط قطع می‌شود.

در صورت استنکاف مشترک از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق، مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا قابل وصول می‌باشد.

همچنین طبق تبصره این ماده، مقرر شد آئین‌نامه اجرایی این قانون از طریق وزارتخانه‌های نیرو، نفت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارت کشور، تنظیم و به تصویب هیأت وزیران برسد.

نمایندگان با ۱۸۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در مجلس، این ماده را به تصویب رساندند.