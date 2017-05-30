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۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۳۶

رونمایی از نسل هشتم پردازنده های اینتل در نمایشگاه کامپیوتکس

رونمایی از نسل هشتم پردازنده های اینتل در نمایشگاه کامپیوتکس

اینتل سرانجام نسل هشتم پردازنده های قدرتمند خود را تولید کرد و اولین رونمایی از این پردازنده ها در نمایشگاه کامپیوتکس تایوان انجام می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، اینتل مدعی است عملکرد این پردازنده ها در مقایسه با پردازنده های نسل هفتم این شرکت که در حال حاضر به طور گسترده در رایانه ها مورد استفاده قرار می گیرد تا ۳۰ درصد بهتر است.

این شرکت در نمایشگاه کامپیوتکس پردازنده های سری ایکس خود را هم در معرض دید علاقمندان قرار خواهد داد.

گرگوری برایانت یکی از مدیران ارشد اینتل قول داده که بعد از رونمایی از پردازنده های سری هشت این شرکت در نمایشگاه کامپیوتکس اطلاعات فنی بیشتری را در این زمینه اعلام کند.

اینتل با عرضه این پردازنده های جدید می تواند در رقابت با شرکت ای ام دی نیز دست بالا را پیدا کند. ای ام دی چندماهی است با تولید پردازنده های Ryzen گوی رقابت را از اینتل ربوده و بررسی های کارشناسی نشان می دهد پردازنده های نسل هشتم اینتل عملکردی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بهتر از پردازنده های Ryzen دارند.

این شرکت هنوز زمان عرضه و قیمت نهایی پردازنده های جدید خود را اعلام نکرده است. کارشناسان می گویند اعلام عملکرد ۳۰ درصدی بهتر پردازنده های یاد شده در مقایسه با پردازنده Core i۵-۷۵۰۰U اینتل صورت گرفته است.

کد مطلب 3992381

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