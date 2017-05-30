به گزارش خبرنگار مهر، با حضور حقوقدانان و اساتید دانشگاه، گردهمایی کمپین حذف معیار محدودیت ظرفیت از حرفه وکالت عصر امروز در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزارمی شود.

آزمون وکالت هر ساله برگزار می‌شود و با توجه به تعداد متقاضیان، بخش عظیمی از شرکت کنندگان در آزمون وکالت از قبولی و احراز شغل وکالت بازمی‌مانند. تنها در سال ۹۵ حدود ۶۰ هزار نفر در آزمون شرکت کردند و فقط ۱۷۰۰ نفر نهایتاً در این آزمون پذیرفته می‌شوند. مطابق آمار رسمی کشور حدود ۶۰۰ هزار فارغ‌التحصیل حقوق دارد که فقط ۶۲۶۹۶ نفر با احستاب قبولی‌های سال گذشته، به حرفه وکالت (اعم از کانون وکلاء دادگستری و مرکز امور مشاوران ماده ۱۸۷) اشتغال دارند.

اعضای کمیپن حذف معیار محدودیت ظرفیت از حرفه وکالت هم با استناد به مطابق صراحت اصل ۲۸ و بند سه اصل ۴۳ قانون اساسی درخصوص آزادی انتخاب شغل و تکلیف دولت به امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل و تصریح تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح مواد (۱) ،(۶) و (۷) قانون ۳ اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، معتقدند: دربارهٔ ممنوعیت عدم صدور مجوز شغل به دلیل اشباع بودن بازار، تعیین ظرفیت برای مشاغل مختلف از جمله حرفه وکالت خلاف قانون است. دربارهٔ مستند شمول این قانون به حرفه وکالت باید به بند ۲۱ ماده یک قانون یادشده درخصوص تعریف مجوز کسب و کار مراجعه کنید که به همه مراجع از جمله اتحادیه‌ها اشاره کرده است. توضیح آنکه علی‌رغم اجازه تعیین ظرفیت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (تبصره ماده یک) مصوب سال ۱۳۷۶ به دلیل صراحت ماده۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۷، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله تعیین محدودیت ظرفیت مندرج در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، نسخ شده و خلاف قانون جدید است. ضمناً مطابق تبصره چهار قانون یاد شده، هرگونه درخواست شرط اضافی برای کسب شغل مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی از دو ماه تا یکسال حبس دارد؛ بنابراین قانونگذار تعیین محدودیت ظرفیت را ممنوع اعلام کرده است.

گفتنی است، گردهمایی کمپین حذف معیار محدودیت ظرفیت از حرفه وکالت ساعت ۱۸ عصر سه‌شنبه در خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در تقاطع خیابان ورشو و استاد نجات اللهی (ویلا) برگزار می‌شود.