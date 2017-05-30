تداوم همکاری فناورانه معاونت علمی ریاست جمهوری با کاخ گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به همراه مدیر پایگاه های میراث فرهنگی و مدیر کاخ گلستان از کارگاه مرمت کاخ، موزه حوضخانه، تالار نگارخانه، عمارت شمس العماره، نمایشگاه های عکس دوره ناصری، قالیچه‌های نفیس کاخ گلستان، هزار و یک شب و مخزن های «مرکزی» و «تابلو» این مجموعه میراث جهانی بازدید کرد.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این بازدید از تداوم همکاری های فناورانه معاونت علمی رئیس جمهوری با کاخ گلستان خبر داد و افزود: در حوزه توسعه فناورانه کاخ گلستان کمک مالی کردیم و به شکل پایلوت در این مجموعه کارگاه مرمت آثار را راه اندازی کردیم و نورپردازی موزه حوضخانه در این راستا انجام شد تا الگویی برای سایر پایگاه ها و اماکن تاریخی در به کارگیری و توسعه سیستم های فناورانه در حوزه میراث فرهنگی باشد.

وی تصریح کرد: در فاز اول راه اندازی کارگاه مرمت کاخ گلستان، نخست تابلوهای نقاشی کاخ مرمت می شود و سپس از سایر موزه ها آثار برای مرمت پذیرش می شود.

مسعود نصرتی مدیر کاخ گلستان در ادامه افزود: با توجه به اینکه نقاشی معاصر ایران در دوره قاجار شروع شد، تابلوهای نقاشی‌های زیادی از این دوره در تالار نگارخانه به نمایش گذاشته شده است، به همین دلیل برای نمایش بهتر آثار در برنامه های آینده کاخ گلستان نورپردازی این تالار به همراه موزه مخصوص در دستور کار قرار دارد.