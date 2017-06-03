شماره سوم ماهنامه «ندای قلم» روی دکه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها، شماره سوم این نشریه از منظرهای مختلف و به صورت آکادمیک به مسأله شهر پرداخته است. در این شماره، استانداردهای لازم برای تعریف یک شهر، از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است.
توسعه پایدار شهری از منظر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، شهروندی یعنی مسئولیت و مشارکت، بررسی موقعیت شهر و شهروندی در عصر مدرن، اصلاحات ارضی و شکل گیری بافت شهری، ایجاد و توسعه شهر سالم، نقش زنان در جامعه شهری، نگاهی به کارآفرینی شهری، شهر و رسانه، شهرهایی از جنس زبان، شهر و کتابخانه از عناوین مطالبی است که در شماره سوم ندای قلم منتشر شده است.
حوزههای مورد نظر «ندای قلم» علوم انسانی، زیربخشهای فرهنگ، هنر، تاریخ و ادب و در حوزههای اجتماعی، کتاب و کتابخوانی، مبانی اقتصاد و محیط زیست است. در این میان، تلاش میشود با مطالعه و بررسی نیازهای فرهنگی و اجتماعی جدیدِ جامعه و فعالسازی ظرفیتها و تواناییهای مراکز علمی و پژوهشگران، حوزههای تعاملی آنها با جامعه پوشش داده شود.
در این نشریه، انتشار یافتههای علمی در راستای مشارکت در فرآیندهای تصمیمگیری در حوزههای فرهنگ و اجتماع و آثار، حاوی نظریهها، راهکارها و روشهای جدید، از جایگاه ویژهای برخوردار خواهد بود. همچنین فرهنگسازی در زمینههای مختلف فرهنگی و اجتماعی بهویژه تلاش در راستای نهادینهکردن فرهنگ اندیشهورزی و پرسشگری، ارتقای نرخ سرانه مطالعه و احترام به محیط زیست، از اولویتهای این نشریه است.
شماره سوم ماهنامه «ندای قلم» در ۴۴ صفحه و با قیمت ۶۰۰۰ تومان به روی دکههای مطبوعانی رفته است.
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