یکی از ابزارهای فرماندهی مطلوب، تقویت بعد معنوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ احمد رضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش در دومین همایش الگوی مطلوب فرماندهی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی ۱۴۰۴ که در دانشگاه هوایی شهید ستاری برگزار شد گفت: ماه رمضان بهترین ماه برای فراهم آوردن زمینه خداجویی، خدا باوری و تعمیق این حس در نهاد هر شخصی است.

جانشین فرمانده کل ارتش با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند: «ارتش ما امروز یک ارتش متدین است» افزود: تدین باید هم در ظاهر یک فرد نظامی ظهور و بروز داشته باشد و هم در باطن او چرا که دوران حکومت حضرت مهدی(عج) دوران تبلور اعتقادات و تکاثر معنویات است و زمینه سازان ظهور امام زمان(عج) عاملان به دین و شریعت هستند.

وی در ادامه به بیان ویژگی های اخلاقی یک فرمانده نظامی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از جلوه های معنویت، ارتباط سالم و درست اخلاقی بین فرماندهان و زیر دستان است که باید انجام پذیرد. یک فرمانده باید اخلاق داشته باشد و اخلاق معنوی را در بین رده های پایین تر گسترش دهد.

امیر سرتیپ پوردستان با الگو دانستن نامه امام علی(ع) به مالک اشتر برای فرماندهان، یکی دیگر از ویژگی های اخلاقی یک فرمانده نظامی را رأفت قلب دانست و گفت: سفارش امام علی(ع) به مالک اشتر این بود که ای مالک به فکر زیر دستان خود باش و برای آسایش آنها تلاش کن.

وی در پایان ویژگی های دیگر یک فرمانده نظامی را بیان خوب و مستدل و منطقی عنوان کرد و افزود: یک فرمانده باید خوب صحبت کند با منطق و دلیل و برهان حرف بزند و در برخورد با افراد کرامت انسانی را رعایت کند.