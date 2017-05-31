با عرضه گوشت وارداتی بازار این محصول متعادل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره افزایش گوشت قرمز گفت: دلیل افزایش قیمت گوشت گوسفندی کم رغبتی دامداران به عرضه این محصول دامی است که با واردات گوشت و عرضه داخلی، این بازار رو به تعادل می رود.

وی تاکید کرد: در زمینه سایر محصولات گوشتی مشکلی نداریم.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: دلیل مشکل گوشت گوسفندی، بارش هایی بود که وجود داشت و دامداران رغبت کمتری به عرضه دام داشتند که با واردات گوشت و آغاز عرضه داخلی، این مشکل در حال برطرف شدن است .

حجتی درباره وضعیت تولید گندم در سال جاری نیز اظهارداشت: به نظر می رسد تولید امسال گندم بیش از نیاز کشور باشد و پیش بینی تولید نزدیک به ۱۱ میلیون تن است.