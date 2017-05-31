به گزارش خبرگزاری مهر، گری لوئیس نماینده سازمان ملل متحد در تهران بعد از ظهر امروز با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل دیدار و گفت وگو کرد.
امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار ضمن اشاره به فعالیتهای زیست محیطی و توسعهای سازمان ملل متحد، اظهار داشت: دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه های توسعهای شامل توسعه انسانی، فناوری و دیگر حوزهها در شرایطی حاصل شده است که برخی از کنشگران با بهانهجوییهای واهی و تلاش برای تشدید تحریمهای ناعادلانه، بر اشتباه راهبردی خود علیه ملت مستقبل و پرتوان ایران اصرار دارند.
وی در ادامه این دیدار با ابراز نگرانی نسبت به اوضاع منطقه، افزود: منطقه غرب آسیا به واسطه تحلیلهای نادرست، روز به روز به سمت بیشتر امنیتی شدن و فاصله گرفتن از مسیر راه حل سیاسی پیش میرود که موجبات نگرانی نمایندگان پارلمان را نیز فراهم نموده است.
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل همچنین تصریح کرد: اقدام اخیر حکومت بحرین علیه شیخ عیسی قاسم مرجع دینی مسلمانان که در سایه سفر ترامپ به منطقه رخ داد، اوضاع را وخیمتر نموده است و از سرنوشت این روحانی عالیقدر اطلاعی وجود ندارد. در این شرایط اتخاذ موضع و اقدام سازمان ملل برای دفاع از حقوق بشر و جلوگیری از نقض سیستماتیک حقوق بشر یک امر ضروریست.
وی با اشاره به بیانیه بیش از ۱۹۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به حکم صادره علیه آیت الله عیسی قاسم گفت: این رهبر دینی، صرفا متعلق به بحرین نیست و انتظار میرود سازمان ملل به منظور حفظ حرمت علمای دینی به وظایف خود به خوبی عمل کند.
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل در ادامه این دیدار با اشاره به فاجعه انسانی در یمن گفت: در حالی که اکنون در یمن بحران از حوزه کشتار غیرنظامیان به سایر حوزهها از جمله شیوع بیماریهای واگیردار سرایت نموده است مردم مظلوم یمن با کمبود جدی تجهیزات و امکانات دارویی، فقر و گرسنگی مواجه هستند، با این حال حملات نظامی به یمن در ماه مبارک رمضان افزایش یافته است.
وی افزود: جهان و منطقه ما همچنان با منازعات تروریسم، تجاوز نظامی، نقض حاکمیت ملی کشورها، خشونت و افراطگرایی سازمان یافته مواجه است لذا برای فائق آمدن بر این مشکلات ضرورت دارد سازمان ملل متحد به ایفای نقش موثرتری بر مبنای منشور این سازمان بپردازد.
امیرعبداللهیان همچنین گفت: از سازمان ملل انتظار میرود نقش خود را در کمک به تثبیت امنیت و آرامش در منطقه بیش از پیش ایفا کند.
گری لوئیس نماینده سازمان ملل متحد در تهران نیز در این دیدار با اشاره به سابقه همکاریهای دفتر سازمان ملل با دولت ایران در موارد گوناگون گفت: با توجه به سابقه خوب و موفق همکاریهای سازمان ملل و کشور ایران، بسترهای مناسبی برای توسعه و افزایش سطح همکاریهای فیمابین ایجاد شده است که امیدواریم از آنها به نفع مردم ایران و امنیت منطقه استفاده کنیم.
گری لوئیس تمرکز بر راهحل سیاسی در قبال بحرانهای منطقهای را مهم خواند و بر ضرورت رعایت حقوق بشر در منطقه تأکید کرد.
وی همچنین با ابراز نگرانی از اوضاع منطقه، بر انتقال نگرانیهای تهران به مقر سازمان ملل در نیویورک تأکید کرد.
گری لوئیس در این ملاقات اقدامات دفتر توسعه سازمان ملل متحد UNDP در تهران را برشمرد و بر اهمیت تبیین عملکرد فقر UNDP در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.
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