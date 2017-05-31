توزیع گوشت گرم گوسفندی وارداتی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از صدا و سیما، این طرح در سه استان تهران، البرز و قم شروع شده است.این گوشت‌ها از استرلیا و ارمنستان وارد شده و با قیمت ۲۹ هزار و ۵۰۰ تا ۳۴ هزار تومان با توجه به نوع گوشت و کشور مبدا عرضه می‌شود.

به گفته سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان این طرح تا زمان تنظیم بازار و کنترل قیمت گوشت گوسفندی داخلی ادامه خواهد داشت.

توزیع گوشت گوسفندی وارداتی در تهران ۱۰۰ تن و در دیگر شهرهای کشور با توجه به استقبال مصرف کنندگان خواهد بود.

امروز قیمت گوشت گوسفند شقه داخلی در بازار ۴۳ هزار تومان و در میادین میوه و تره بار ۳۷ هزارو ۵۰۰ عرضه می‌شود. همچنین گوشت‌های وارداتی به صورت شقه در میادین میوه و تره بار و بسته بندی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام هم گفته است: گوشت گرم قرمز با قیمت مصوب تنظیم بازار در ۲۰۰ فروشگاه و میادین میوه و تره بار توزیع می‌شود.