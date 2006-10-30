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۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۳۷

"همسفر" از شبكه جام جم پخش مي‌شود

فيلم سينمايي "همسفر" به كارگرداني قاسم جعفري به زودي از شبكه اول جام جم روي آنتن مي‌رود.

به گزارش خبرگزاري مهر، فيلم سينمايي "همسفر" به كارگرداني قاسم جعفري و با بازي شهاب حسيني، نگار فروزنده و سيامك انصاري ساخته شده و 20 آبان ماه از شبكه اول جام جم پخش مي شود.

داستان اين فيلم درباره لادن و صفا است كه پنجمين سال زندگي مشترك خود را پشت سر مي گذارند. تا اينكه لادن متوجه مي شود پسر عموي او مسعود كه قبلا با هم عقد بودند از خارج برگشته است. از سوي ديگر لادن موضوع ازدواج قبلي خود را از صفا مخفي كرده و اكنون مسعود از اين موضوع سوء استفاده كرده و از لادن باج مي خواهد و ...

کد مطلب 399377

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