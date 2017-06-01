تبیین اندیشه امام خمینی(ره)، عامل مصونیت ساز انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، ستادکل نیروهای مسلح بیانیه ای را به مناسبت سالروز ارتحال امام وقیام ۱۵ خرداد منتشر کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

ستاد کل نیروهای مسلح به منظور بزرگداشت مناسبت های ۱۴ و ۱۵ خرداد، سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و قیام تاریخی مردم ایران علیه ظلم و ستم رژیم شاهنشاهی بیانیه ای صادر نمود.

۱۴ خرداد هر سال یادآور روزهای حزن و اندوه فقدان بزرگ مرد الهی و مبارزی خستگی ناپذیر است که انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را به عنوان رستاخیز و رویداد قرن با تکیه بر فرهنگ عظیم عاشورا و پشتیبانی ملت مجاهد و نستوه ایران و به مدد الهی بر پایه استقلال و آزادی بنا نهاد و طومار ننگین دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی را برای همیشه در هم پیچید.

حضرت امام خمینی (ره) با رهبری حکیمانه و عالمانه خود عظیم ترین حماسه مردمی و شگفت انگیزترین پدیده قرن اخیر را با خلق یک حکومت دینی برخاسته از اراده مردم طراحی و پایه گذاری نمود که منافع استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جهانخوار را با بیداری ملت های مسلمان و مظلوم در سراسر جهان چالش کشید و نویدبخش تحقق نظم نوین الهی مبتنی بر اسلام ناب محمدی (ص) گردید.تبیین شخصیت و اندیشه امام راحل (ره) را عامل مصونیت ساز انقلاب اسلامی است.

تعمیق و تامل در واقعیت های امروز نظام جهانی و به ویژه پیچیدگی ها، ترفندها و سناریوهای شوم دشمنان اسلام و کینه ورزی جبهه استکبار جهانی نسبت به انقلاب اسلامی ایران و حمایت همه جانبه از جریان های انحرافی، گروه های تکفیری وخشونت طلب، بسط و گسترش تروریسم در منطقه، تلاش در جهت ایران هراسی و ایجاد ناتوی عربی علیه ایران، گویای آن است که سیره و اندیشه حضرت امام (ره) می تواند همواره به عنوان سند و چشم انداز راهبردی مبارزه با نظام سلطه، چراغ راه ملت و مسئولان نظام قرار گیرد.

بازخوانی و مرور مواضع الهی، انقلابی و کلیدی امام عزیز (ره) در مبارزه و مقابله با دشمنان و ایستادگی و مقاومت در برابر یاوه گویی ها و زیاده خواهی های آمریکا و متحدانش را حائز اهمیت است. امروز الگوی نظام ولایت فقیه و مردم سالاری دینی راز ماندگاری موفقیت و سربلندی در مقابله با نظام سرمایه داری و جبهه استکبار است و جمهوری اسلامی با پیروی از همین الگوی مترقی است که به دستاوردهای بزرگ و ارزشمندی همچون الهام بخشی برای ملت های منطقه، استقلال، اقتدار دفاعی با تکیه بر توان داخلی و پیشرفت های علمی خیره کننده در حوزه های مختلف دست یافته است.

ستاد کل نیروهای مسلح با گرامیداشت یوم الله ۱۴ و ۱۵ خرداد، با تاکید بر همراهی و شرکت یکپارچه خانواده بزرگ نیروهای مسلح در تجدید میثاق با آرمان های امام راحل(ره) و بیعت مجدد با ولایت فقیه و مقام معظم رهبری، از اقشار و آحاد امت ولایت مدار و انقلابی کشور برای حضور گسترده و پرشور در آیین های گرامیداشت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی دعوت به عمل آورد.