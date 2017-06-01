زندگی دشوار زن سالمند شالیکار به روایت مستند «پیشاشو»

رضا مجلسی مستندساز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قسمت جدید مجموعه «برای مهمانی» توضیح داد: این مستند با نام «پیشاشو» درباره ماه رمضان در گیلان و روستای لیش سیاهکل ساخته شده است. پیشاشو در گیلکی به معنای پیشواز است.

وی افزود: پیشاشو واژه ای است که اختصاصا به روز آخر ماه شعبان و روز قبل از شروع ماه رمضان اطلاق می شود و در این روز مردم گیلان برای استقبال از ماه رمضان یک روز زودتر روزه می گیرند.

مجلسی یادآور شد: انتخاب این اسم برای مستندم علاوه بر اینکه یک روز از زندگی یک زن سالمند و زحمتکش روستایی در ماه رمضان را نشان می دهد به این خاطر بود که در غروب آن روز فرزندان آن زن، از شهرهای دور نزد مادرشان می آیند و مادر به استقبال آنها می رود؛ در واقع اسم پیشاشو هم اشاره به استقبال از ماه رمضان دارد و هم استقبال مادر از فرزندانش.

به گفته این مستندساز «پیشاشو» در عین حال که برخی از باورها و رسومات ماه رمضان در گیلان را تصویر می کند، در عین حال بخشی از فرهنگ و شیوه زندگی و معاش قشری زحمتکش را هم به تصویر می کشد.

وی در پایان بیان کرد: معیشت شالی کاری و زندگی سخت یک زن سالمند و تنهای شالیکار در ماه رمضان محور فیلم مستند «پیشاشو» است.

قسمت دوم «برای مهمانی» تولید جدید شبکه مستند سیما، به تهیه کنندگی سیدمهدی مویدی امروز پنجشنبه ۱۱ خردادماه ساعت ۲۲ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و جمعه ۱۲ خردادماه ساعت ۹:۳۰ بازپخش می شود.